Lo que desconoce Milei

Milei no sabe que el mercado no regula nada y por supuesto de ninguna manera los precios de los distintos productos, por la sencilla razón de que el capital no tiene moral, ninguna.



Vean lo que paso en la Argentina con la liberación indiscriminado de todo y encima sin ningún mínimo control, de nada.



Mi madre refiriéndose a los comerciante, no a todos porque hay honrosas excepciones, decía ‘el que no corre vuela’ lo que metafóricamente es la realidad no vista por Milei.



Milei bajó la bandera de largada y puso en igualdad de condiciones a los ‘corre vuela’ según mi madre, con los que lastimosamente se desplazan, que es la mayoría del pueblo Argentino.



Los primeros llegaron a la meta muy rápido y se pusieron con creces al día con sus abultadas ganancias. Los segundos apenas se están alejando del punto de partida.



Lo que piensa Milei es un ideal que no se da en ningún lugar del mundo, por ejemplo en Estados Unidos hay leyes de todo tipo de protección a los consumidores, para nombrar una podemos mencionar la ley antimonopolios donde te obligan a cerrar o vender empresas si se comprueba que hubo violación de la misma.



Recuerden que en estos momentos en Argentina no hay protección de nada, porque el mercado está en manos de los monopolios concentrados, nacionales e internacionales, (los ‘corre vuela’) en desmedro de la mayoría del pueblo argentino que apenas se desplaza.



Entonces al fin del día nos damos cuenta que alguien que basó todo su conocimiento, en este caso económico en el libre mercado, no sabe mucho, o casi nada del tema mencionado.

Hugo Ricardo Rucci

7.578.577

Roca