Macri y Lewis, como siempre

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este



A Macri todos lo conocemos, y el magnate inglés Joe Lewis es su amigo. Macri, siendo presidente le “perdonó” una millonaria deuda en dólares a este empresario domiciliado e Bahamas (para evadir impuestos) lo que le valió un proceso en la justicia estadounidense donde fue encontrado culpable de 19 cargos entre ellos fraude de valores y conspiración para efectuar lo mismo etc. Tuvo que pagar 300 millones de dólares para poder circular en libertad (la sentencia fue a 12 años de prisión). Aquí es amigo de Alberto Weretilneck, quien lo ha visitado en Lago Escondido al igual que Macri. Aquí se lo denomina “el Rey de la Patagonia”, en EE.UU le dicen “delincuente”, porque allí nadie se salva de ser juzgado.

Lewis, amén de vender la energía que produce su hidroeléctrica de Lago Escondido, a precio vil dado por Macri, no permite el paso del turismo por Tacuifí. No obstante la orden del juzgado de Bariloche que dispuso tres meses para que se habilitara dicho trabajo, fue obstaculizado por la exgobernadora rionegrina Arabela Carreras. Desde mi punto de vista, detrás de esta orden en contra de lo dispuesto por la justicia, anduvieron Macri y Weretilneck, sin duda alguna. Últimamente Lewis habría hecho negocios para vender energía a Cutral Co y Chile, desde la empresa Pampa Energía, de la que es accionista. Weretilneck lo eximió de pagar ingresos brutos e impuestos de sellos, por 20 años.