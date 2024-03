Me niegan la energía eléctrica

Luis Alberto Sosa, DNI 16.452.905

Ñorquinco, Neuquén

Sr. Gobernador de Neuquén: ¿por qué me niega el acceso al servicio de energía incumpliendo el art. 81 de la constitución de la provincia? Poseo una incapacidad del 100% y vivo en Ñorquinco. Me presenté ante el EPEN (Aluminé) con la documentación exigida por reglamento a fin del solicitar el suministro.

Me dicen que debo solicitar “la autorización” a la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), la cual no figura en el Reglamento EPEN Le curso nota a la CIP, adjunto la documentación que acredita mi posesión legal, le expongo a la Corporación que soy sucesor particular (art. 1901 del CC.) de un poblador reconocido por la ley 23 612, anexo 1, como tal soy continuador de los derechos y acciones posesorios según el Libro 1V, Derechos Reales Titulo i y il Posesión y Tenencia del C.C Ocupación reconocida por tierras fiscales desde 1926.

Solicito eleven la autorización al EPEN. Desde la CIP me responden “que el directorio se encuentra trabajando en el ordenamiento del territorio” y “que estoy de forma irregular”. El EPEN y la CIP violan mi derecho de acceder al servicio de energía domiciliario, que debe asegurarse a todos los habitantes.

El EPEN realizó un informe técnico y, por características y costos, la obra es factible, acepté y ofrecí pagarla.

No obstante ello, no tengo acceso al servicio de energía. Sr. Gobernador, como ciudadano y contribuyente de Neuquén que soy, le solicito que dé cumplimiento con el art. 81 de nuestra Constitución y me garantice el derecho que me niega el EPEN.