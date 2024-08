Precisiones sobre Lewis

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.573.429

A raíz de mi carta “Lewis, Macri y Weretilnek” publicada por este diario el 5 del corriente, he recibido requerimientos telefónicos de algunos lectores sobre el particular que a continuación trataré de satisfacer.

Lewis, es británico de nacimiento y tiene domicilio actual en Bahamas, país número doce en los rankings como guarida fiscal, para eludir pagos de impuestos en otros países. Según la justicia de EE UU emtre 2013 y 2021 Lewis, abusó de su acceso a las salas de juntas .y proporcionó información privilegiada a sus parejas, pilotos, asistentes y amigos que les ocasionó millonarios beneficios ilegales.

Lo que ocasionó Lewis tiene una pena de 25 años de prisión, según noticias periodísticas. Por lo que pago 300 millones de dólares y le fue confiscado su valioso yate, con el que recorre el mundo.

Y aquí tiene como amigo a Mauricio Macri quien lo visitó en lago escondido repetidas veces. También estuvieron ahí. Weretilneck y funcionarios de prensa y de la justicia argentina.

Lago escondido es una propiedad fronteriza de doce mil hectáreas, donde Lewis reside en temporadas y no permite el acceso publico a la costa del lago, amparado por Macri y Weretilneck que no permiten que la justicia de Bariloche pueda ordenar la apertura del camino, con intervención de la ex gobernadora Arabela Carreras.

También visitaron a Lewis en Lago Escondido Marcelo D’Alessandro, funcionarios de R. Larreta y dueños de medio de comunicación, unto con jueces federales, etc.

Lewis es propietario además en Argentina de Patagonia Energía, accionista de Pampa Energía, tiene acciones en Transener, según versiones no confirmadas. Y pretende extender sus tentáculos a los parques nacionales de Chubut, gestionado ante el ex ministro Sergio Massa.

