Presidente novato y extremista

Roberto Fermín Bertossi, Profesor, experto Coneau en cooperativismo.

Córdoba

Sr Director:

De mi mayor consideración:

En aras de pretensiones neo napoleónicas globales, personal e irresponsablemente, sin motivo, causa ni razón; un novato y extremista presidente argentino que agravia a Chile, Colombia, Brasil, China, España, etc., exponiendo el bien común de los argentinos y la misma República; claramente ya merecen de lo poco que nos queda como prensa socialmente responsable, una muy explícita y contundente toma de posición.

En provincias se cierran escuelas mientras demasiada gente de bien se ve privada arteramente de la satisfacción de sus necesidades físicas básicas (jubilados, trabajadores no planeros, niños, jóvenes que no pueden comer la alimentación nutritiva indispensable, ni arroparse ni educarse ni curarse ni alojarse) mientras el presidente organiza la presentación de un libro no plagiado en el Luna Park.

Como premio Adepa-Faca 1990’, le saludo con mi consideración más distinguida.