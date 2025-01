Reclamo al Municipio de Cipolletti

Aldo Jorge Maggioni, DNI 11.612.422

Cipolletti

Sr intendente, Concejo Deliberante y a quien corresponda:

Envío la presente por recomendación y solicitud de la empleada municipal que gentilmente me atendió ayer, como única vía de reclamo posible mediante Mesa de Entradas, para solicitar a la mayor brevedad posible aclaración, y eventualmente corrección, respecto de los montos pretendidos cobrar por tasas municipales del 2025, de los cuales me enteré hace un día, ¡Como para estrenar en forma alegre y esperanzadora el corriente año!

Como se puede observar, independientemente del inmueble, para los años ‘22, ’23 y ‘24, en un contexto claramente inflacionario, el máximo incremento de un año al siguiente fue de casi 190/ 200 %, por lo cual no entiendo que en un contexto de descenso de la inflación, (como fue el ’24 y supongo será el 2025), el aumento sea de más del 450 % !más del doble de años anteriores !

Lo considero exorbitante, abusivo, fuera de lógica, porque no creo que el argumento sea más y mejores servicios. Con muchísima suerte, serán los mismos. Y si incluye algo que desconozco, (¿alumbrado nuevo? ¿compra de equipos? ¿aumento de dietas?) pues por favor cóbrenlos aparte y con detalle. Accesoriamente, el año anterior el descuento ofrecido por pago anual de contado era (si no me equivoco), del 40 %, en tanto que para este ’25, solo del 15 % y contra una tasa de plazo fijo en bancos del orden del 35 %, aproximadamente, buen negocio para el municipio que paguemos adelantado….

Soy un convencido defensor de que todo se debe que pagar, nada puede ser gratis, pero también creo que es imprescindible la transparencia en el uso de recursos y la justificación de los aumentos, porque el dinero es nuestro, y en mi caso, que soy jubilado, no tuve la gracia divina de que me aumentaran un 450 % los ingresos… Recuerde por favor que ustedes solo administran nuestro dinero, ¡y durante un periodo constitucional!

Por lo anterior le informo que muy lamentablemente no voy a poder pagar estas facturas por el momento, ni mensual ni anual como era mi intención y costumbre, en tanto no reciba respuesta y eventualmente corrección en virtud de la realidad que nos envuelve, al menos a mí…

Gracias y atentos saludos,