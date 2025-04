La valoración de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River en la Libertadores: «Jugamos bien el primer tiempo»

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, reconoció que el equipo “jugó bien el primer tiempo” en la victoria por 1-0 ante Universitario de Perú, por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo analizó el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa. “Vinimos a jugar en un campo donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos desde el juego y la personalidad para plantarnos en campo rival, conseguimos el gol, que es lo más difícil”, señaló el entrenador.

Gallardo destacó la actitud del equipo ante la presión del rival en el segundo tiempo: “Después, en la Copa Libertadores también la pasás mal. No nos generaron situaciones muy claras, trataron de acorralarnos con pelotazos largos, segundas pelotas y nos defendimos bien. Está bueno defendernos bien cuando no podés sostener lo del primer tiempo”.

El DT también valoró la manera en la que River interpretó el juego en el inicio: “Me quedo con esa sensación de que el equipo produjo una muy buena labor futbolística, de plantarse de entrada, de dominar, de moverse, buscar conexiones. El segundo no lo pudimos sostener desde el juego, pero sí desde el espíritu de equipo para defenderse. Sosteniéndote con entereza, con corazón”.

Consultado sobre los rendimientos individuales, Gallardo destacó el desempeño de Sebastián Driussi, titular en reemplazo de Miguel Borja: “Driussi se asoció, jugó no como referencia de área, sino saliendo a jugar. Nos aportó buena posibilidad de apoyo para que los volantes fueran de frente. Hacía mucho que no jugaba, igual que Colidio, después sufrieron el trajín del partido, pero me gustó”.

El 8 de abril, el equipo de Núñez recibirá al Barcelona en el estadio Monumental, mientras que este sábado visitará a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del torneo Apertura, donde busca consolidarse entre los puestos de clasificación.