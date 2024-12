Weretilneck, ¡no aprendiste nada!

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

¿Vas a aumentar los impuestos Weretilneck?. Se ve que no aprendiste nada, recuerda que más del 80% del pueblo rionegrino hace malabares para llegar a fin de mes, y eso es por el mal manejo de la cosa pública que hiciste vos y tu elenco (gobernante).

También recuerda la recomendación que tu jefe, Milei da constantemente a los Argentinos ¡ que no acepten más aumentos de impuestos que superen el IPC decretados por políticos chorros! Lo dice Milei , no lo digo yo. Para muestra, copia textual una carta que RÍO NEGRO me publicó en el año 2020

«ESCLAVOS EN RÍO NEGRO»

«En la provincia de Río Negro la irrupción de Alberto Weretilneck después de la muerte de Carlos Soria en no muchos años logro revertir la ecuación social que rige en todos los países del mundo. Democráticos, libres y civilizados aquí también esa ecuación regia hasta su llegada.

En efecto Alberto Weretilneck, Arabela Carreras y sus acomodados acólitos, chupa medias lograron transformar a los ciudadanos libres, independientes de Río Negro en esclavos de los vividores de la política, de los empleados públicos que estaban antes de su llegada y de los miles que incorporaron Weretilneck y Carreras, muchos de los cuales son ñoquis.

Efectivamente digo esclavos porque los ciudadanos independientes son obligados a trabajar incansablemente todo el día para poder pagar los ridículos impuestos (por lo elevado de sus montos) que ellos impusieron para poder mantener al plantel de políticos y de empleados públicos mencionados.

Digo esclavos porque para los ciudadanos independientes todo es obligación, imputación, intimación, juicio, remate.

Los ciudadanos independientes de Rio Negro no tienen dirigente gremial que los defienda, no tienen vacaciones pagas, en muchos casos no tienen mutual, ni tampoco seguro en caso de que su emprendimiento laboral fracase.

Digo esclavo porque el ciudadano independiente tiene sobre su cabeza la espada de Damocles de no saber si mañana va a poder pagar los impuestos rionegrinos y en ese caso tener que reducir sus gastos de alimentación o de salud o tener que enajenar parte de sus bienes para cubrir la imputación obligatoria.

Del otro lado(del político y de los empleados públicos)todos son derechos, vacaciones pagas, mutuales en algunos casos más de una, seguros, representante gremial que los defiende, seguridad laboral de por vida, encima los errores que puedan cometer los empleados mencionados y los políticos los terminan pagando casi siempre los ciudadanos.

Por todo lo mencionado arriba y siendo reiterativo digo para que quede claro que Weretilneck y Carreras lograron revertir la ecuación social que rige en todos los países libres del mundo y transformaron al ciudadano en un esclavo generador incansable de riquezas para poder mantener el nivel de vida opulento que llevan los políticos y los estratos altos y medios de la corporación de empleados públicos, esto último en desmedro del paupérrimo nivel de vida que lleva el ciudadano independiente. En cualquier país del mundo el político y en empleado público sirven al ciudadano, en Rio Negro es al revés.

Por lo general los ciudadanos son buena gente que trabajando con esfuerzo se gana la vida no podría decir en todos los casos lo mismo de las otras dos corporaciones. Pido disculpas al lector por ser reiterativo pero es difícil creer que en nuestra querida Provincia este ocurriendo lo mencionado.