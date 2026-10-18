No estás solo: cuáles son las barreras que retrasan la atención en salud mental

Más de 1.500 jóvenes llenaron el Complejo Art Media en Buenos Aires para hablar de salud mental, un tema que suele callarse.

Más de 1.500 jóvenes llenaron el Complejo Art Media, en Buenos Aires, para hablar de lo que suele callarse. Santi Talledo, actor, presentador, cantante y creador de Cero Miligramos, condujo «No Estás Solo», un especial del canal de streaming de LUZU TV junto con Cruz Roja Argentina, por el Día Mundial de la Salud Mental.

Talledo llideró la movida al basarse en su experiencia personal con la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico desde los doce años. Su objetivo es romper tabúes sobre la terapia y la medicación.

La charla no se quedó en la sala: el encuentro fue transmitido en vivo y fue grabado en YouTube. El motivo de fondo es que se sabe que hay personas que tienen síntomas de algún problema de salud mental pero encuentran barreras para pedir ayuda y acceder a la atención con profesionales de la psicología y la psiquiatría.

Obstáculos

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina hizo una encuesta a 702 adultos de 20 provincias. Al analizar las respuestas, se identificaron cinco barreras que se suman y se refuerzan entre sí. La primera es personal: no reconocer la necesidad propia. El 47% pensó que no hacía falta consultar y el 27% no creyó que un profesional pudiera ayudar.

La segunda barrera es económica. Entre las razones de este tipo, el 21% mencionó la falta de dinero para pagar la consulta y el 20%, la imposibilidad de perder un día de trabajo. La tercera es organizacional: el 39% no consiguió turno o recibió una fecha lejana. La cuarta es social y cultural. El 25% señaló el estigma hacia los servicios de salud mental y el 24%, el miedo a recibir un tratamiento.

Una encuesta de Cruz Roja identificó cinco barreras que frenan la consulta como el estigma a la falta de turnos y de dinero (Foto: Pixels)

El quinto obstáculo es el profesional. Solo uno de cada tres centros en el país tiene personal para atender consultas de salud mental en todo su horario, y apenas uno de cada cinco ofrece atención domiciliaria.

El peso del estigma

En diálogo con Diario RIO NEGRO, Federico Schenkel, psicólogo y coordinador zonal del Ministerio de Salud de Río Negro, comentó: “Hoy las consultas en salud mental están aumentando y los turnos están facilitados. Sin embargo, aún necesitamos seguir sensibilizando a las comunidades para que las personas puedan acceder a la atención,

ya que persisten los estigmas y prejuicios asociados a la salud mental, especialmente en las comunidades pequeñas”.

El licenciado Schenkel mencionó que “A veces existe mucho temor y prejuicio sobre la medicación psicofarmacológica indicada por un profesional de la psiquiatría. Persiste la idea de que tomar este tipo de medicación puede cambiar radicalmente a una persona, afectar su identidad o modificar su manera de ser. Esto forma parte del estigma que todavía rodea a los padecimientos de salud mental. Sin embargo, frente a otras enfermedades crónicas o que requieren tratamientos prolongados, como la hipertensión o la diabetes, la medicación suele estar mucho más naturalizada socialmente”.

Además, el experto agregó: “La salud mental debe ser considerada como una rama más de la Salud, y es importante estar advertidos siempre cuando las emociones o los malestares interfieren con la vida cotidiana, las relaciones familiares, los vínculos sociales y laborales. Si bien se brindan asistencia en la emergencia, lo que se sugiere es que las personas no esperen a una crisis para pedir ayuda”, resaltó.

Esa idea, la de no esperar a una crisis extrema para pedir ayuda, atravesó la jornada “No Estás Solo” de principio a fin.

Testimonios

El encuentro de Luzu y Cruz Roja combinó testimonios en primera persona, conversaciones sobre ansiedad, depresión y suicidio, lectura de cartas y participación del público.

Domi Faena, integrante del canal de streaming, habló de su experiencia con la ansiedad y la autoexigencia, y de esos momentos en que aparece la sensación de que nunca es suficiente. Celeste Giardinelli relató su experiencia con el trastorno por déficit de atención y el recorrido hasta entender qué le pasaba. El psicólogo Sebastián Saravia aportó información y herramientas para abordar las situaciones que fueron surgiendo.

La música ocupó un lugar central. La cantante Olivia Wald y la banda Rayos Láser protagonizaron los momentos musicales, con canciones vinculadas a distintos temas de salud mental. El cierre quedó a cargo de Talledo, que cantó solo “No Estás Solo”, la canción que da nombre al encuentro. Dijo que pedir ayuda es una posibilidad y que, cuanto más se habla, menos solas se sienten las personas.

Por su parte, Gaby Rivero, CEO y cofundadora de Luzu, afirmó que la cercanía con una comunidad enorme de jóvenes implica una responsabilidad: usar la capacidad de escucha para abrir conversaciones que importan.

El número 0800- 999-0091 es la Línea Nacional de Orientación y Ayuda en Salud Mental. También en el 911 se atienden emergencias (Magnific)

Qué síntomas hay que tener en cuenta según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La ansiedad y la depresión son los trastornos mentales más frecuentes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que más de mil millones de personas viven con alguna afección de salud mental. Reconocer sus señales a tiempo permite buscar ayuda antes de que el malestar se cronifique.

Entre los síntomas más habituales figuran la tristeza persistente, la pérdida de interés, los cambios en el sueño y el apetito, el cansancio, la desesperanza y la dificultad para concentrarse. En la ansiedad predominan el miedo y la preocupación excesivos, la inquietud y síntomas físicos como palpitaciones o tensión. Cuando persisten semanas, conviene consultar a un profesional.

Los riesgos actúan en múltiples niveles. Pesan la genética, las habilidades emocionales y el consumo de sustancias, pero también la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación ambiental. Son especialmente dañinos en la primera infancia: la crianza severa, los castigos físicos y el acoso escolar dejan huella. A escala global, las crisis económicas, las epidemias y el cambio climático inciden.

Frente a ellos, la resiliencia se fortalece con habilidades socioemocionales, vínculos positivos, educación de calidad, trabajo digno, barrios seguros y lazos comunitarios sólidos. Ningún factor predice por sí solo el desenlace: muchas personas expuestas a riesgos no enferman, y otras sí sin riesgos conocidos. Lo decisivo es su interacción a lo largo del tiempo.