Casa por casa, paraje por paraje: los agentes sanitarios suman estudios

Al visitar a una familia, el agente sanitario puede detectar un problema de salud de alguno de sus integrantes, reconocer una dificultad para acceder a un hospital o acercar información para prevenir una enfermedad. Su trabajo ocurre en el territorio y lo conecta con el sistema público de salud.

Ese contacto directo permite conocer de cerca las condiciones de vida de las comunidades. Por eso, cada agente sanitario no es simplemente quien lleva una prestación hasta un paraje.

Ahora, las carteras de salud de Río Negro y Neuquén avanzan con nuevas propuestas para fortalecer esa tarea. La primera de esas provincias trabaja con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en la creación de una licenciatura, mientras Neuquén ya lanzó una tecnicatura superior para quienes ya cumplen funciones como agentes sanitarios.

Salud comunitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los agentes de salud comunitarios pueden ser parte de los equipos de atención primaria y contribuir a acercar servicios esenciales a las comunidades. Su aporte funciona mejor cuando existe una integración adecuada con el sistema sanitario.

La formación es uno de los puntos centrales. La nueva guía curricular mundial de la OMS señala que estos trabajadores necesitan competencias acordes con sus funciones y que su preparación debe adaptarse a las necesidades de cada país, sistema de salud y comunidad.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas también plantea que los programas de agentes comunitarios deben contar con apoyo del sistema de salud, supervisión y una definición clara de sus responsabilidades.

Apuesta por la universidad

Río Negro cuenta con 263 agentes sanitarios que trabajan en distintos puntos de la provincia. Su tarea incluye visitas domiciliarias, promoción de hábitos saludables y prevención, con un contacto directo que los convierte en un vínculo entre las familias y el sistema público de salud.

La principal novedad es el trabajo del Ministerio de Salud con la Universidad Nacional de Río Negro para crear una Licenciatura en Promoción de la Salud y Salud Comunitaria. La propuesta contempla un ciclo de complementación curricular para

personas que ya cuentan con la formación de tecnicatura. La iniciativa todavía se encuentra en etapa de proyecto: la provincia y la universidad trabajan en el desarrollo de la futura carrera de grado.

La formación de los agentes también incluye otros campos. Este año se llevaron a cabo capacitaciones vinculadas con salud intercultural en Bariloche, con referentes de la comunidad mapuche, mientras la provincia también incorporó a agentes sanitarios en actividades de capacitación sobre inteligencia artificial responsable en salud.

Según la OMS, los agentes pueden integrar los equipos de atención primaria y necesitan formación acorde a sus funciones (Foto: Gobierno de Neuquén)

El trabajo territorial

Días atrás, Neuquén presentó la Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud, que se dictará en Neuquén capital, Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes. La carrera surgió de un convenio entre los ministerios de Salud y Educación y los cuatro municipios.

La propuesta será presencial y tendrá una única cohorte, a término. Las inscripciones están previstas del 1 al 10 de febrero de 2027 y el cursado comenzará ese mismo mes; el plan de estudios corresponde al N.º 805.

Para Guadalupe Montero, subsecretaria de servicios de salud del Ministerio de Salud de Neuquén, el agente sanitario cumple una función que va mucho más allá de acercar prestaciones a lugares alejados. “El aporte valioso es que conocen a las familias, las condiciones de vida, las redes que tiene la comunidad y las dificultades que tienen los vecinos para el acceso”, explicó en diálogo con Diario RIO NEGRO.

El trabajo de los agentes ocurre en el territorio y les permite conocer de cerca las condiciones de vida de cada comunidad (Gobierno de Río Negro)

Ese conocimiento permite detectar obstáculos que pueden quedar fuera de los registros habituales del sistema de salud. Por eso, según Montero, los agentes “son claves en la planificación de estrategias en el territorio”, ya que aportan información sobre las necesidades concretas de las comunidades.

La nueva tecnicatura busca profesionalizar a quienes ya realizan esa tarea. La información oficial señala que el impacto inicial alcanzará a más de 400 agentes que se desempeñan en el sistema y contempla el pasaje de la categoría de auxiliar a técnico superior, con el consecuente impacto en sus ingresos.

Compromiso: la historia del agente que murió cuando iba en auxilio de un vecino

Horacio Wircaleo fue un agente sanitario de la provincia de Neuquén, oriundo del paraje rural Sauzal Bonito. Su figura quedó asociada a la vocación de servicio de quienes sostienen la atención primaria en zonas remotas.

Falleció el 18 de julio de 1984 en un accidente de tránsito, cuando se trasladaba para auxiliar a un vecino de esa zona rural. Su muerte, en pleno ejercicio de la tarea, lo convirtió en símbolo del compromiso de estos trabajadores.

En su homenaje, Neuquén celebra cada año el Día Provincial del Agente Sanitario. La fecha reconoce a una figura central del sistema público de salud neuquino: el agente sanitario, creado en la década de 1970, es clave para la población de las áreas rurales

más alejadas, adonde llegan a caballo, caminando en la nieve o soportando el rigor del clima. Wircaleo representa así el rostro humano de un modelo que acerca la salud a la comunidad, casa por casa y paraje por paraje, y que se volvió referencia para otras provincias y países de la región.