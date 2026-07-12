Cuidar sin agotarse tiene método, y una especialista lo explica paso a paso

En cada familia con un integrante con deterioro cognitivo, hay otra persona que tiene que reorganizar su vida entera para cuidarlo: deja el trabajo, resigna el descanso y posterga su propia salud. Se llama “cuidador principal” y, según los datos, en el 70% de los casos es una mujer. Nadie la formó para ese rol. Nadie la remunera. Y pocas veces alguien le pregunta cómo está.

Ese vacío es exactamente el que intenta llenar Lorena Etcheverry Domeño, neuropsicóloga, directora del Centro de Evaluación y Rehabilitación San Rafael y presidenta de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y otras demencias (ALMA Comahue), en Neuquén, con su libro «Cómo cuidarte, cuidarme«. La obra reúne años de trabajo clínico y de coordinación de grupos de apoyo a familias con demencia en Neuquén, Argentina.

El libro parte de una advertencia que la experta repite con insistencia: quien cuida sin cuidarse termina enfermándose. Ese agotamiento tiene nombre clínico y se conoce como “síndrome de sobrecarga del cuidador” y se manifiesta con ansiedad, insomnio, dolores físicos, aislamiento y conflictos familiares.

«Somos vulnerables a la carga. Tenemos que darnos tiempo y pedir ayuda», dice Osmar, de 80 años, cónyuge de una persona con demencia, en uno de los testimonios recogidos en el libro.

El cuerpo, primero

Etcheverry Domeño, quien será disertante en el Forum Iberoamericano de Neurociencia Cognitiva 2026 que se realizará desde el 11 al 13 de agosto en Buenos Aires, abre su lista de recomendaciones con lo más básico: ir al médico con regularidad, hacer actividad física, dormir bien y comer de forma equilibrada. Son los hábitos que el cuidador principal abandona primero, y los que sostienen todo lo demás.

La salud emocional ocupa el mismo lugar. El autocuidado empieza por reconocer las propias emociones sin negarlas ni criticarlas, sino aceptarlas y aprender de ellas. Para quienes necesitan apoyo profesional, las intervenciones con mayor respaldo científico

son la terapia cognitivo conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la activación conductual y la atención plena (mindfulness).

Lorena Etcheverry Domeño, presidenta de ALMA Comahue, autora de Cómo cuidarte, cuidarme.

Pedir ayuda no es rendirse

Uno de los mensajes más directos del libro es que pedir ayuda es una decisión inteligente, no una señal de debilidad. Eso incluye distribuir tareas entre otros familiares, recurrir a un cuidador formal y acudir a grupos de contención.

Pedro, de 70 años, lo vivió en primera mano: «Pude tomar la decisión de recurrir a los servicios de cuidado de personas mayores para evitar el estrés y disponer de tiempo para la recreación, sin dejar de tener el vínculo con mi compañera».

El aislamiento es uno de los riesgos más serios que describe el libro. Etcheverry Domeño recomienda mantener vínculos afectivos, hacer actividades recreativas y sumarse a grupos de cuidadores.

«Cuidarse a sí mismo es esencial para cuidar de forma efectiva», escribe Etcheverry Domeño al cierre del libro. ALMA Comahue acompaña hoy a más de 850 familias a través de reuniones presenciales, virtuales y un grupo de WhatsApp. El año pasado, el Concejo Deliberante de Neuquén entregó a la asociación ALMA el premio estímulo al proyecto titulado “Impulsar el autocuidado del cuidador de personas con alteraciones neurocognitivas”.