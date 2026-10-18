Salud adolescente: por qué se debería considerar el futuro en las consultas médicas

La atención médica de los adolescentes suele centrarse en los problemas actuales como el consumo de sustancias, las dificultades para dormir o el malestar emocional.

El médico Mauricio Scarpello, que forma parte de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, elaboró una propuesta que plantea sumar otra perspectiva: ayudar a los jóvenes a construir su futuro. El enfoque prospectivo-dinámico propone explorar los deseos y objetivos personales de cada adolescente, sin dejar de atender los riesgos presentes. La idea es integrar el cuidado de la salud con la construcción de proyectos de vida.



Scarpello, que también es miembro de la Asociación Internacional para la Salud del Adolescente, publicó un artículo con su propuesta en la revista Archivos Argentinos de Pediatría. Es la publicación oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Su artículo señala que los enfoques actuales reconocen los derechos, los riesgos, el género y la salud integral de los adolescentes. Sin embargo, suelen describir la situación presente y ofrecen pocas herramientas para acompañar sus trayectorias futuras. Por eso, propuso incorporar preguntas sobre las aspiraciones personales y las posibilidades de alcanzar objetivos.



“Hablar del proyecto de vida no es nuevo en psicología o educación. Lo que propongo es llevarlo a un esquema de atención médica, con componentes definidos, que el pediatra pueda aplicar en la consulta y retomar en cada control”, dijo Scarpello a Diario RIO NEGRO.

Cinco pasos

El modelo integra teorías sobre motivación, desarrollo adolescente y proyectos personales. El enfoque incluye cinco componentes: evaluar la historia y la situación actual, explorar deseos y propósitos, identificar caminos posibles, establecer metas pequeñas y realizar seguimientos periódicos.



Para ilustrar su aplicación, Scarpello presenta un caso hipotético de un adolescente de 16 años con consumo frecuente de drogas. El profesional podría preguntarle: “¿Dónde te ves dentro de un año?”. A partir de sus respuestas, podrían acordar objetivos concretos, como retomar una actividad deportiva o mejorar el sueño. Estas metas no reemplazan la atención de los riesgos ni la derivación a salud mental cuando resulte necesaria.

“Aplicar el modelo no depende solo de la buena voluntad sino que requiere conocer el desarrollo adolescente, conducir entrevistas con jóvenes y sostener el seguimiento, que son competencias propias de la medicina de la adolescencia”, acotó Sugirió diseñar estudios para medir su aplicación y sus efectos en distintos contextos