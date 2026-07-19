Menos bolsas, menos descartables: así arranca la desplastificación de hospitales en Neuquén

El Ministerio de Salud de Neuquén puso en marcha una estrategia de desplastificación en hospitales y centros sanitarios. Consideró que los establecimientos generan entre un y 10 kg de residuos por cama por día y una parte de ese volumen corresponde a plásticos que pueden reemplazarse, evitarse o reducirse sin afectar la atención.

La iniciativa se puso en marcha días atrás en el marco de “Julio Sin Plástico», el movimiento global impulsado por la Fundación Plastic Free que invita a millones de personas a rechazar los plásticos de un solo uso. La cartera de salud provincial se apoya en resultados ya medidos en el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul, donde se llevó a cabo un proyecto por iniciativa de Erica De Andrade, especialista en Control de Infecciones del Hospital Zonal Cutral Co Plaza Huincul, quien ahora trabaja para llevar adelante la iniciativa en toda la provincia.

Allí un proyecto aplicado durante dos años recicló 2.400 kilos de plásticos y generó un ahorro de 2.480 dólares en costos de tratamiento de residuos.

“Hemos reducido las bolsas plásticas para transportar insumos en un 50%. Se redujo el uso de camisolines descartables en un 30%. También se eliminó el uso de 300 bandejas descartables por día desde la cocina, y se centralizaron los cestos de residuos de sectores administrativos. Esto implicó que no se utilicen cestos con bolsas por escritorio”, detalló De Andrade en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Erica De Andrade, enfermera y especialista en Control de Infecciones impulsa la reducción del uso de plásticos.

El plan provincial

De Andrade señaló que los plásticos más usados, precisó, incluyen bolsas, vasos, cubiertos, bandejas, envoltorios, envases de productos de limpieza, botellas y materiales derivados de la atención asistencial y del laboratorio, como camisolines, envases de sueros, jeringas y frascos.

La iniciativa provincial relacionada con reducción de uso de plásticos se articula a través de la Mesa de Salud y Cambio Climático y la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables-Salud sin Daño.

Se estimó que el consumo de plásticos en hospitales es elevado y que una porción de esos materiales se usa en exceso o sin necesidad. Tras su descarte, esos residuos terminan en rellenos sanitarios o son incinerados, dos destinos que impactan en el suelo, el agua y el aire.

“Las medidas que se intentan replicar son reducción de cestos de residuos con bolsas, mejorar la segregación, sustituir todo lo que sea posible como por ejemplo utensilios y bandejas de alimentos a los pacientes y personal de salud, camisolines de tela reutilizable para la asistencia, gorros, y todo material textil de quirófanos, se trata de usar menos de estos insumos descartables. De Andrade agregó que la meta es sumar más hospitales al esquema ya iniciado con los hospitales Castro Rendón, Plottier, San Martín de los Andes y Cutral Co-Plaza Huincul.