Como los definía Jauretche

En el acto del FdT en Nueva Chicago se dijeron frases como: “¿Saben de qué color es la tez de nuestro pueblo? Es del color del Río Paraná. Tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común”.

Otra: “Tenemos que dejar las redes sociales para ir rancho por rancho”. Y todos aplaudían orgullosos.

¿Alguien imagina estas frases en boca de un opositor?

Los que dicen eso, oh paradoja, son quienes atravesaron la clase baja y se convirtieron en millonarios como funcionarios públicos, y hoy sueñan con pertenecer a la burguesía o a la oligarquía, pero como son despreciados, entran en la categoría bien definida por Jauretche, de resentidos y desclasados.

Un gobierno que asumió la presidencia sin ninguna idea, que tuvo que enfrentar la pandemia y además de no acertar en la política sanitaria (más de 120 mil muertos) dejó un tendal de fundidos económicamente, que profundiza las diferencias entre los que más tienen (lugar donde pertenecen la mayoría de los funcionarios) y los más desposeídos, que incrementó a más del 50% la pobreza en la Argentina, que hay una educación, una salud y una seguridad para los hijos de los más pudientes y otra de menor calidad para el que menos tienen, que no desarrolla ninguna política de crecimiento, que emite billetes a más no poder generando inflación galopante y a todo eso le sumamos las zonceras que dicen. Es un cóctel explosivo.

Es muy importante que la oposición no se deje estar y empiece a trabajar en un plan de gobierno que incentive la producción, en una educación que sea propia del siglo XXI pero que sirva para igualar oportunidades, una salud que sea universal y de calidad, en definitiva que se empiece a pensar con 2 años de anticipación que país queremos a partir del 2023.

Si la oposición no se prepara, si no reúne a quienes conocen en los diversos temas, incluso con ideologías diferentes, corre el riesgo de repetir frustraciones y que los oportunistas ganen de vuelta en una alternancia de vanidades y eslogan superficiales en vez de una alternancia de ideas y proyectos.

Fabio Abraham

Ex secretario de Gobierno y exconcejal UCR



LOMAS DE ZAMORA