De la vivienda al asfalto: las obras que transformaron realidades en Neuquén durante 2025

En Neuquén, una obra no es solo cemento, planos y porcentajes de avance. Es una familia que deja de alquilar, una comunidad que ya no se traslada kilómetros para atenderse, una escuela que deja atrás el tráiler, un pueblo que por fin se conecta por asfalto. A lo largo de 2025, distintas obras públicas comenzaron a contar esas historias en cada rincón de la provincia.

Desde localidades como Aguada San Roque, Los Chihuidos, Andacollo, Villa del Nahueve, Junín de los Andes, Aluminé hasta Neuquén capital se han entregado más de 530 viviendas desde el 2024 y se proyectan para el 2026 más de 2000. Detrás de cada pared levantada hay familias que acceden a un hogar propio, especialmente en pueblos del interior históricamente postergados, donde la vivienda es sinónimo de estabilidad, seguridad y proyecto de vida.

En localidades como El Cholar, Las Coloradas, Zapala, Sauzal Bonito y Manzano Amargo, la construcción de 22 viviendas avanzó hasta un 70% de ejecución. Detrás de cada pared levantada hay familias que acceden a un hogar propio, especialmente en pueblos del interior históricamente postergados, donde la vivienda es sinónimo de estabilidad, seguridad y proyecto de vida.

Estas obras, ejecutadas con mano de obra local, no solo garantizan calidad constructiva: también generan empleo y fortalecen las economías regionales.

La infraestructura social fue otro eje clave. En Añelo, el barrio La Meseta cuenta con un salón y oficinas administrativas con un 95% de avance, acompañando el crecimiento acelerado de la localidad. En Pilo Lil, un Parador Turístico-Gastronómico próximo a inaugurarse se proyecta como motor de empleo y desarrollo, en una zona de alto valor natural y cultural.

A esto se suman salones comunitarios y edificios administrativos ya inaugurados en Caviahue, Las Lajas, Mariano Moreno, Plottier, Barrancas y Añelo, espacios que hoy son parte activa de la vida social, deportiva y organizativa de cada comunidad.

Salud más cerca de casa

El acceso a la salud también empezó a cambiar. En Junín de los Andes, Rincón de los Sauces, Chos Malal y Neuquén Capital se proyectan nuevos centros de salud. Estas obras reducen distancias, tiempos de espera y desigualdades, garantizando atención en territorios donde antes no existía.

En este contexto, se ejecutan y proyectan nuevos Centros de Salud en distintos puntos de la provincia. Ya se finalizaron el Centro de Salud Don Bosco, en la ciudad de Neuquén, y el Centro de Salud Llequén, en El Chocón. A su vez, ya se iniciaron los Centros de Salud de Chacay, en Plottier, y Valentina Sur, en Neuquén capital.

Además, se licitó recientemente la construcción de un Centro de Dia en Senillosa, con un presupuesto superior a los 1.100 millones de pesos. Por otro lado, en Zapala y Cutral Co se proyectan sendos Dispositivos de Inclusión Habitacional, que suman una inversión de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Los DIH tienen funciones distintas a los centros de día, que prestan asistencia terapéutica ambulatoria. Están específicamente diseñados como alternativas residenciales para garantizar la externación de pacientes que no requieren internación hospitalaria pero sí necesitan apoyo habitacional.

En el Hospital Provincial Castro Rendón también se desarrollan obras estratégicas: la construcción de vestuarios, con un 18% de avance, el inicio de la nueva área de Neonatología y la licitación del sector de Nefrología.

Además, ya funcionan espacios como la Sala de Kinesiología y el Salón de Salud Mental en Añelo, el Centro de Salud de Quillén y el Hogar de Adolescentes Almafuerte, en la ciudad de Neuquén.

Escuelas que reemplazan al tráiler

La educación fue otro punto sensible. Con el objetivo de eliminar las escuelas tráiler, avanzan obras en Chorriaca, Paso Aguerre y Santo Tomás. El CPEM N°109 de Chorriaca ya alcanzó un 50% de ejecución, consolidando la presencia del Estado en zonas rurales.

También se completaron obras que permitieron eliminar soluciones provisorias en establecimientos educativos técnicos y de nivel medio. En Zapala, finalizó la obra de la EPET N°11, que dejó atrás el funcionamiento en cuatro tráileres, mientras que en San Patricio del Chañar se concluyó la construcción del edificio definitivo del CPEM N°31, reemplazando doce tráileres. Estas intervenciones garantizaron espacios educativos adecuados, seguros y permanentes para estudiantes y docentes de ambas localidades.

En la misma línea, durante 2025 se concretó la inauguración de la Escuela Primaria N°225 de Chos Malal, que durante años funcionó en tráileres. La obra permitió que la comunidad educativa cuente finalmente con un edificio definitivo, adecuado y seguro, marcando un avance concreto en la erradicación de 25 soluciones provisorias en el sistema educativo provincial.

En paralelo, comenzó la refacción integral de la histórica Escuela Primaria N°7 “Tomás Falkner” de Junín de los Andes, con una inversión superior a los 960 millones de pesos. El edificio, fundado en 1897, será reacondicionado para que 342 estudiantes puedan aprender en condiciones seguras y dignas.

Al inicio de la gestión, el sistema educativo contaba con 700 tráileres para complementar establecimientos que habían quedado excedidos en su matrícula o directamente habían surgido en dichos dispositivos. Esa cifra se logró disminuir a 569 tráileres y continuará reduciéndose en la medida en que se vayan inaugurando nuevas obras y ampliaciones que están actualmente en ejecución.

Esta medida no solo representa un ahorro de recursos provinciales, sino que contribuye a que la tarea educativa se desarrolle en mejores condiciones, garantizando un adecuado proceso de formación de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Rutas que conectan pueblos y oportunidades

El Plan de Conectividad Vial es otra de las obras que más se sienten en la vida diaria. Durante 2025 se reactivaron frentes de obra en rutas clave como la 7, 17, 11, 23, 26, 46, 60, 62, 63, 65 Y 43 con pavimentaciones y repavimentaciones que mejoran la seguridad y el desarrollo regional.

En conclusión, hay 400 kilómetros de rutas finalizadas, licitadas o en ejecución, y otros 264 kilómetros proyectados para iniciar durante este año, mientras 181 kilómetros se han repavimentado o están próximos a comenzar.