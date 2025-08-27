La Neuquina y Pagani presentan la Chequera Premium Black con más de $5 mil millones en premios

La nueva edición de la Chequera Premium Black de Lotería La Neuquina ya está disponible en todas las agencias y subagencias oficiales de la provincia. Una vez más, llega de la mano del reconocido periodista Horacio Pagani, quien se convirtió en la cara visible de este clásico que cada temporada genera expectativa entre los apostadores.

Con una propuesta renovada y mayores beneficios, la Chequera 2025 promete superar ediciones anteriores: incluye los cuatro sorteos extraordinarios de la Lotería Unificada —Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fin de Fiestas— todos con el mismo número, además de sorteos anticipados y premios adicionales que multiplican las chances de ganar a lo largo de toda la temporada.

Cuatro sorteos extraordinarios con miles de millones en juego

Los premios principales se distribuirán en cuatro fechas clave:

Navidad (20/12/2025): más de $2.135 millones en premios.

más de $2.135 millones en premios. Año Nuevo (03/01/2026): más de $1.400 millones en premios.

más de $1.400 millones en premios. Reyes (10/01/2026): más de $1.000 millones en premios.

más de $1.000 millones en premios. Fin de Fiestas (17/01/2026): más de $500 millones en premios.

Estas instancias son consideradas las más importantes del calendario de la Lotería Unificada y representan el atractivo central de la chequera.

Promoción especial hasta octubre

Hasta el sábado 11 de octubre, quienes adquieran la Chequera podrán acceder a un beneficio único: el billete de Fin de Fiestas bonificado, es decir, sin costo adicional. Una oportunidad que refuerza el interés en asegurarla con anticipación.

Más chances de ganar: sorteos anticipados, autos y una casa

La Chequera Premium Black no solo concentra los sorteos más esperados, sino que también suma premios que la convierten en una propuesta integral. Quienes la compren participarán de:

13 sorteos anticipados con 130 premios de $290.000 cada uno (un total de $37.700.000).

con 130 premios de $290.000 cada uno (un total de $37.700.000). 3 autos Fiat Cronos 0 km.

6 premios a fracciones por $39 millones.

Una casa estilo americana, que se sorteará el día de Reyes y que “sale sí o sí”.

Un clásico que crece cada año

Con el respaldo de Lotería de Río Negro, la Chequera Premium Black se consolidó como un clásico entre los juegos de azar de la región. Su continuidad, los montos en juego y las múltiples alternativas de premios la posicionan como una de las propuestas más esperadas por miles de apostadores.

“Este producto combina la ilusión de los sorteos extraordinarios con la posibilidad de ganar a lo largo de toda la temporada, lo que lo convierte en un verdadero clásico de fin de año”, destacaron desde la organización.