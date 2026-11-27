Mercado de Carnes inauguró este viernes 27 de noviembre su décima sucursal en pleno centro de Neuquén capital. Para celebrar la apertura del local en Diagonal España y Santa Fe se lanzaron promociones y sorteos, entre los que se destaca un viaje para dos personas a Brasil y un costillar por mes durante un año entero.

La apertura representa un nuevo paso en el crecimiento de una firma que comenzó su recorrido en el Parque Industrial en 2022 y amplió su llegada a distintos sectores de Neuquén y otras localidades de la Patagonia.

«Estamos inaugurando nuestra décima sucursal, la primera en el centro de Neuquén«, contó Gastón Alles, supervisor de la empresa. Y agregó: «Hace dos años que estoy en la empresa y la verdad que el crecimiento fue muy grande y el acompañamiento de la gente también«.

Foto: Oscar Livera.

La nueva sucursal se suma a los locales que Mercado de Carnes ya tiene en la capital, ubicados en Alcorta y Leguizamón, actualmente en remodelación, y en Moritán y Belgrano. Además, la empresa cuenta con presencia en Centenario, Plottier, Bariloche y Villa La Angostura, y proyecta continuar ampliando su red de sucursales con nuevas aperturas en la capital neuquina.

En ese sentido, Alles adelantó que el próximo desafío está muy cerca: «Tenemos una apertura ahora el 4 de diciembre, en otra locación no tan lejos de acá». Se trata del local ubicado en la intersección de Perito Moreno y Bahía Blanca. Además, anticipó que hay otros proyectos en carpeta.

Promociones, cortes parrilleros y sorteos para los clientes

La propuesta comercial de Mercado de Carnes tiene entre sus principales atractivos una variedad de cortes para la parrilla, con promociones que buscan acompañar el consumo familiar.

«Hoy están aprovechando todas las ofertas nuestras de productos congelados, ya sea el asado en tira, el matambre, el vacío, y hay un costillar de siete costillas también congelado. Los precios son muy competitivos«, explicó Alles, quien señaló que los valores se ubican entre los $10.000 y los $17.000 el kilo.

Foto: Oscar Livera

Por su parte, Guillermo Aguiar, gerente de la empresa, destacó la respuesta del público durante la inauguración y el interés por las ofertas disponibles. «Estamos muy contentos con lo que fue la inauguración de hoy. La verdad que hubo concurrencia de mucho público, aprovechando todas nuestras ofertas que tenemos», expresó.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, Aguiar coincidió en que los cortes parrilleros son los protagonistas: «Más allá de las pulpas, el lomo o peceto, lo que se lleva es el matambre, el vacío y el asado. La verdad que esos son los cortes que más vienen a buscar«.

Sorteos para los clientes: Un viaje a Brasil entre los premios

Como parte de las actividades para celebrar la apertura y agradecer el acompañamiento de sus clientes, Mercado de Carnes puso en marcha distintas iniciativas con sorteos y premios.

Entre las propuestas se encuentra un sorteo especial de fin de año, que contempla dos casas, dos autos y 12 costillares, además de un sorteo por la inauguración que tendrá como premio un viaje para dos personas a Brasil, con pasajes aéreos, alojamiento y traslados incluidos.

Foto: Oscar Livera.

La participación estará abierta a todas las personas que realicen compras desde el viernes 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre inclusive, sin necesidad de alcanzar un monto mínimo de compra.

La jornada inaugural también cuenta con actividades recreativas, juegos, foodtruck y sándwiches para quienes se acerquen a compartir el evento con el equipo de la empresa.