Con motivo de la esperada celebración de La Noche de las Heladerías, Fiore Helados se suma a esta gran fiesta del sabor artesanal para invitar a todos los fanáticos a disfrutar de sus reconocidas propuestas. Pocos placeres cotidianos se comparan con el ritual de elegir un buen helado frente al mostrador, y esa pausa fresca, cremosa e irresistible tiene en la región un nombre propio que es sinónimo de tradición y excelencia.

Lo que hoy se disfruta en cada cucharada es el resultado de una historia de pasión que comenzó mucho antes de su desembarco patagónico, allá por 1958 en Trenque Lauquen, donde la familia fundadora dio sus primeros pasos en el oficio heladero. Décadas más tarde, en 1990, Sandra y Juan Carlos trasladaron todo ese saber hacer acumulado a Viedma, con el sueño de crear una propuesta gastronómica de alta gama en la costa rionegrina.



A lo largo de más de 35 años de trayectoria ininterrumpida en la región, aquel proyecto familiar creció hasta convertirse en una destacada cadena patagónica. Gracias a su exitoso modelo de franquicias, hoy el aroma y la frescura de sus locales forman parte del paisaje cotidiano de ciudades clave como Neuquén (Elordi y 9 de julio) y Roca (Tucumán y España), acercando su sello distintivo a miles de familias y turistas.

El secreto detrás de esa tentación constante reside en el respeto absoluto por la materia prima natural y la búsqueda permanente de perfección. En sus plantas de elaboración se combina tecnología de vanguardia con ingredientes nobles seleccionados, entre los que se destacan las frutas frescas cosechadas en el Alto Valle.



A esta calidad se suma un compromiso inclusivo y pionero en el sector: toda su línea de cremas heladas y cucuruchos es 100% libre de gluten (Sin TACC), garantizando una experiencia completamente segura para personas celíacas sin resignar ni un ápice de suavidad ni sabor. Además, la firma apuesta por el bienestar cotidiano a través de una innovadora línea con prebióticos que reduce los azúcares simples e incorpora fibras saludables sin resignar placer.

Tentar al paladar es tarea sencilla frente a su pizarra de más de 50 sabores. Entre los grandes favoritos del público sobresalen clásicos reinventados como el dulce de leche con bombones, la intensa crema al whisky con almendras, el emblemático chocolate Fiore y las originales creaciones que suman trozos de sus propios alfajores artesanales, como Mondo Fiore.



Para completar la experiencia en cualquier momento del día o estación del año, sus locales despliegan una propuesta integral que abarca cafetería de especialidad, pastelería, macarons, tortas heladas, paletas, milkshakes y sus reconocidas líneas de alfajores AlfaFiore y Mondo Fiore. Ya sea para refrescar una tarde de verano o darse un gusto inolvidable, cada visita a Fiore invita a disfrutar de lo mejor de la gastronomía.

La noche de las heladerías, hoy



Hoy se celebra la 10° edición de La Noche de las Heladerías, el evento central de la Semana del Auténtico Helado Artesanal organizada por AFADHYA. Desde las 19 y hasta el cierre, más de 600 locales adheridos de todo el país ofrecerán una imperdible promoción de 2×1 en cuartos de kilo.

En esta fiesta, que festeja diez años consolidando un hábito elegido por el 94 % de los argentinos como el mejor postre del año, se presentará el sabor edición limitada “Maní Split”, una tentadora mezcla de crema de maní tostado, dulce de leche natural, lajas de chocolate y cristales de sal marina.

Para disfrutar de este festejo, el mapa completo con las heladerías participantes ya se encuentra disponible en www.lanochedelasheladerias.com.ar