Like Propiedades desembarcó en Neuquén con una apuesta al servicio y trabajo en red

En una ciudad que continúa expandiéndose y consolidándose como uno de los principales polos urbanos y económicos de la Patagonia, el mercado inmobiliario sumó un nuevo protagonista. Like Propiedades abrió sus puertas este miércoles en Neuquén capital, con una propuesta orientada a brindar soluciones y oportunidades personales a quienes buscan comprar, vender o invertir.

«Like es como mi familia, es una marca que nació hace 20 años y es una red nacional federal. Yo siempre digo, somos nacionales, federales y de buenos modales», remarcó Gustavo Ortolá, ingeniero y fundador de la firma.

El flamante edificio se encuentra ubicado sobre la calle Brown al 725, entre Antártida Argentina y Periodistas Neuquinos. Fundada en 2007, la red inmobiliaria cuenta con 12 oficinas distribuidas en distintos puntos del país y dos sedes en Paraguay. Todas comparten una misma filosofía de trabajo: priorizar y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Foto: Cecilia Maletti.

«Ponemos el eje en el buen tratamiento de las personas y acá me encuentro rodeado por gente que siento que estamos en la misma sintonía. Nos conocemos hace muy poquito, hace 3 meses nos cruzamos en la Expo Real Estate el 15 de agosto de este año y hoy estamos abriendo esta oficina que va a ser realmente un éxito», contó Ortolá.

«Like vino para protagonizar este mercado»

«Tenemos grandes expectativas, la ciudad de Neuquén tiene más de 100 edificios en construcción en este momento y otros tantos en planeados para construirse. La proyección que tiene Neuquén es una de las mejores del país«, aseguró Antonia Cúneo, agente inmobiliaria de Like.

Neuquén es la ciudad con mayor densidad de construcción y de inversión inmobiliaria en este momento en Argentina, por eso hay que estar a la altura con buen servicio inmobiliario. Gustavo Ortolá, ingeniero fundador de Like.

«Abarcamos todo tipo de necesidad y público: puede ser un departamento, un lote, trabajamos mucho también industriales. Tratamos de cubrir todas las necesidades, dar solución a la gente, si podemos y el producto lo tenemos», aseguró Verónica Peralta, asesora inmobiliaria de la firma.

Foto: Cecilia Maletti.

«Y además es una oportunidad para profesionales inmobiliarios, para venir a desarrollarse y aprender. Tenemos tres anclas que son la capacitación, la tecnología y el trabajo en red. Abrimos el juego a otros colegas que vengan a sumarse para llevar nuestra marca a donde tiene que estar», agregó el fundador.