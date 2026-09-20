Neuquén pone en marcha una estrategia sin precedentes para conectar a la provincia

Desde el inicio de la gestión, el gobernador Rolando Figueroa anticipó que la falta de inversión nacional en rutas obligaba a Neuquén a tomar la iniciativa. Por eso, con recursos propios y una estrategia de financiamiento que combina distintas

herramientas, la Provincia puso en marcha un plan vial sin precedentes, convencida de que «cada kilómetro de pavimento significa más producción, turismo, seguridad y oportunidades para las comunidades».

En ese camino, esta semana se avanzó con el traspaso de tramos de rutas nacionales estratégicas, tras las gestiones realizadas por Figueroa ante el Gobierno nacional. El acuerdo contempla corredores fundamentales para el turismo, la producción y la conexión con Chile: sectores de las rutas nacionales 242, 40 y 231, que suman 165,84 kilómetros. La transferencia permitirá que la Provincia asuma su conservación, mantenimiento, reparación y mejoramiento, con financiamiento provincial.

Al respecto, el mandatario manifestó que “el planteo al Gobierno nacional fue que nos transfiera estas rutas para poder mejorarlas y pesar a los camiones que ingresan. Muchos utilizan el paso argentino y hacen Chile-Chile por Argentina solamente para eludir el pago del peaje. Nosotros vamos a cobrarles ese peaje”.

El nuevo esquema se suma a una red de obras que la Provincia decidió sostener y proyectar aún frente al retiro de la inversión nacional. Un ejemplo es la transformación de la Autovía Norte, sobre una traza que durante años estuvo bajo la órbita de Nación sin recibir las inversiones necesarias y cuyo mantenimiento fue asumido por la Provincia. El plan contempla la duplicación de calzada y nuevas intervenciones en los principales accesos a la ciudad de Neuquén, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y acompañar el crecimiento de la región.

Foto: Gobierno de Neuquén.

A la vez, Neuquén puso en marcha una herramienta innovadora para acelerar la infraestructura vinculada a Vaca Muerta: el prefinanciamiento de obras por parte de las empresas hidrocarburíferas, mediante adelantos que luego se recuperan con futuras regalías o el canon extraordinario de producción. El acuerdo contempla hasta 177,675 millones de dólares para 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación de corredores estratégicos.

La iniciativa se completa con la búsqueda de créditos internacionales para financiar nuevas rutas y ampliar la capacidad de inversión. La Provincia gestiona alternativas ante organismos multilaterales porque considera que la infraestructura vial es una condición indispensable para sostener el desarrollo económico y social.