Obras, balanzas y posibles concesiones, el plan de Rolando Figueroa para las rutas que cedió Nación

La Ruta 40 en uno de los tramos incluidos en el acuerdo. Foto: archivo.

El gobernador Rolando Figueroa firmará esta tarde el acuerdo para sellar el traspaso de tres rutas nacionales ubicadas en la zona cordillerana que se reclamaban para mejorar y mantener desde 2024.

El convenio fue anunciado ayer en un encuentro del mandatario neuquino con el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También estuvieron, en representación de la Provincia, el ministro de Economía Guillermo Koenig y la de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Los tramos incluidos son la Ruta Nacional 40, entre la intersección de la Ruta Nacional 231 y la Ruta Nacional 237; la Ruta Nacional 231, entre el cruce con la Ruta Nacional 40 y el paso internacional Cardenal Samoré; y la Ruta Nacional 242, entre la Ruta Nacional 40 y el paso internacional Pino Hachado.

La reunión, además, sirvió para confirmar el compromiso de la Casa Rosada de no modificar el porcentaje de descuento que reciben los usuarios neuquinos en la tarifa de gas y, en materia vial, el traspaso de la obra de la circunvalación de Villa La Angostura, en uno de los sectores contemplados por el cambio de manos en la administración de las trazas.

Tres tramos de rutas nacionales, en manos de Neuquén: que cambiará

Según se informó, la firma entre la Provincia y la dirección de Vialidad Nacional se iba a realizar este miércoles por la tarde en Mendoza, sede del XIX Congreso Argentino de Tránsito y Vialidad. Figueroa estaba registrado como uno de los disertantes en el sitio web del evento.

Fuentes oficiales explicaron que el acuerdo habilita a Neuquén para hacerse cargo de la conservación, reparación y ampliación de los corredores, con la posibilidad además de avanzar con eventuales esquemas de concesión, aprobar peajes e instalar balanzas para el tránsito pesado.

Figueroa destacó el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional y recordó que el planteo original de su gestión fue recibir las rutas a cambio de «poder mejorarlas y pesar a los camiones que ingresan», particularmente desde Chile.

El gobernador afirmó, en un comunicado de prensa, que muchos transportistas del vecino país «utilizan el paso argentino y hacen Chile-Chile por Argentina solamente para eludir el pago de peaje, nosotros vamos a cobrarles ese peaje«.

Si bien los plazos no fueron difundidos en detalle, el traspaso replicaría lo que realizó el Gobierno nacional con otras rutas de su jurisdicción, como la propia Ruta 22 entre Neuquén y Río Negro, provincia que acordó administrar durante 20 años la traza, cuya propiedad seguirá siendo federal.

Las obras que ya se anunciaron para la Autovía Norte o Ruta 22

El Ejecutivo neuquino destacó que este esquema ya le permitió a la provincia avanzar con la licitación de obras clave como los nuevos accesos a la capital, donde semanas atrás se anunció un plan integral de 175 millones de dólares.

Este programa de inversiones abarca la duplicación de la calzada en la Autovía Norte hasta el río Neuquén y la construcción de cruces elevados en los principales nudos viales de la Confluencia.

Hacia adelante se informó que también están previstas mejoras sobre la Ruta Provincial 65, entre Confluencia y Villa Traful, y la Ruta 54, camino a la localidad de Manzano Amargo.