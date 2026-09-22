Zona Franca Zapala ya suma 27 usuarios y avanza con empresas extranjeras para abastecer Vaca Muerta

La Zona Franca Zapala (ZFZ) continúa sumando actividad y empresas. Actualmente cuenta con 27 usuarios habilitados, de los cuales 24 son nacionales y tres corresponden a empresas extranjeras. A comienzos de 2025 eran apenas siete.

El crecimiento muestra que el proyecto comenzó a dejar atrás su etapa inicial y avanza hacia una fase de mayor actividad comercial y operativa. Al mismo tiempo, empieza a observarse un segundo fenómeno: el interés de compañías internacionales por utilizar Zapala como plataforma para ingresar al mercado neuquino y abastecer a Vaca Muerta y otros mercados de la Patagonia.

Zona Franca Zapala / Foto gentileza

A las empresas ya incorporadas se suman nuevas consultas y procesos de alta en evaluación, tanto de compañías argentinas como extranjeras. En paralelo, se analizan proyectos que van más allá del almacenamiento tradicional e incluyen servicios, procesos productivos, agregado de valor y posibles esquemas de radicación dentro de la zona franca.

El crecimiento ocurre en un momento en que Vaca Muerta demanda equipos, repuestos, insumos y disponibilidad de stock para sostener su expansión. En ese escenario, la zona franca busca ocupar un lugar que va más allá del almacenamiento: funcionar como una plataforma logística, comercial e industrial desde Neuquén.

“El gran diferencial de la Zona Franca Zapala no es solamente el beneficio impositivo. Es permitir que una empresa pueda entrar al mercado neuquino, mantener stock, operar y abastecer Vaca Muerta con una estructura mucho más liviana, y recién después decidir cuánto quiere invertir en Argentina”, remarcaron desde la Gerencia Comercial de la Zona Franca Zapala.

Un modelo que busca sumar proveedores internacionales

Uno de los conceptos que comenzó a tomar forma es la posibilidad de desarrollar dentro de ZFZ un cluster de empresas y proveedores internacionales. El esquema apunta a que distintas compañías puedan compartir infraestructura y servicios, mantener inventario internacional en la Argentina y utilizar Zapala como base para desarrollar progresivamente sus operaciones en Vaca Muerta y otros mercados de la Patagonia.

Zona Franca Zapala / Foto gentileza

La lógica permite que una empresa extranjera pueda comenzar con una estructura relativamente liviana, validar su mercado y, a medida que aumente su actividad, avanzar hacia una mayor radicación, incorporación de servicios o incluso procesos productivos dentro de la zona franca.

La existencia actual de tres empresas extranjeras habilitadas le da una dimensión concreta a esa estrategia de internacionalización. A esto se agregan consultas de nuevas compañías del exterior que analizan alternativas para operar desde la zona franca.

Qué infraestructura tiene y cómo busca abastecer a Vaca Muerta

La ZFZ ocupa un predio de aproximadamente 250 hectáreas y cuenta con zona primaria aduanera, depósito de almacenamiento, báscula fiscal, oficinas, seguridad y servicios operativos. También dispone de 6.000 metros cuadrados para el sector reefer y 2.100 m² de depósito cubierto.

A esto se suman lotes de 1.500 m² destinados a empresas que quieran construir sus propios depósitos, naves industriales o bases operativas. La idea es que una compañía pueda comenzar utilizando la infraestructura existente y, a medida que aumente su actividad, avanzar hacia una instalación propia.

Zona Franca Zapala / Foto gentileza

El régimen de zona franca permite desarrollar actividades de almacenamiento, comercialización, fraccionamiento, ensamblaje, fabricación y agregado de valor, dentro del marco aduanero e impositivo aplicable.

Ese esquema apunta especialmente a proveedores internacionales que quieren participar del desarrollo de Vaca Muerta sin tener que desembolsar desde el comienzo el costo de una planta, un depósito y toda una estructura propia en el país.

La empresa puede ingresar mercadería, mantener stock en Zapala, desarrollar operaciones comerciales o de servicio y, si el negocio crece, avanzar hacia una instalación propia. El modelo contempla también la posibilidad de evolucionar hacia etapas de ensamblaje, fabricación, agregado de valor y exportación.

Procesos productivos: una nueva etapa bajo análisis

La estrategia comercial de la ZFZ también comenzó a incorporar el análisis de proyectos que requieren procesos productivos o de transformación dentro del predio. El objetivo es ampliar el perfil de la zona franca y sumar actividades capaces de generar mayor valor agregado, además de la función logística y de almacenamiento.

Los proyectos se encuentran en diferentes etapas de análisis y evaluación. La orientación es estudiar cada caso en función de su viabilidad operativa, aduanera y comercial, evitando limitar la propuesta de la zona franca a un único modelo de negocio.

Zapala, entre Vaca Muerta, Chile y los mercados internacionales

La ubicación es otra de las claves. La zona franca está sobre la Ruta Nacional 40, a unos 162 kilómetros de Añelo, 115 kilómetros del Paso Internacional Pino Hachado y 18 kilómetros del aeropuerto de Zapala.

La estrategia es aprovechar esa posición para articular ruta, ferrocarril, aeropuerto y conexiones con los puertos del Pacífico y del Atlántico. El objetivo es que Zapala funcione como un nodo de entrada y distribución para Vaca Muerta, pero también para minería, energía, agroindustria y comercio exterior.

“Zapala tiene la posibilidad de convertirse en la puerta logística de Vaca Muerta hacia el Pacífico y, al mismo tiempo, en la puerta de entrada de proveedores internacionales hacia Neuquén”, señalaron desde la Gerencia Comercial.

En paralelo, la Zona Franca Zapala busca profundizar sus vínculos con mercados asiáticos. En mayo de 2026 firmó un convenio de cooperación con el Hub Integral de Argentina en Shanghái, que contempla intercambio de información, conexión de redes empresariales y utilización compartida de infraestructura. El acuerdo incluye 2.000 metros cuadrados de depósito en Zapala para la Zona Franca de Shanghái y otros 2.000 metros cuadrados en China para usuarios de la ZFZ.

Convertir crecimiento en operaciones e inversión

El dato de los 27 usuarios muestra dónde está hoy la Zona Franca Zapala, pero el próximo desafío pasa por otra escala: transformar el crecimiento de usuarios y las nuevas consultas en operaciones, inversiones y actividad productiva concreta.

La estrategia apunta a que Zapala no sea solamente un lugar donde almacenar mercadería, sino una plataforma desde la cual empresas nacionales e internacionales puedan mantener inventarios, prestar servicios, desarrollar procesos productivos, agregar valor y abastecer a Vaca Muerta y otros mercados de la Patagonia.

En esa lógica, la ZFZ busca consolidarse como un punto de conexión entre proveedores internacionales, Neuquén, Vaca Muerta, Chile y los mercados del Pacífico, aprovechando el régimen franco como herramienta para atraer nuevas operaciones e inversiones.