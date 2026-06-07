La Zona Franca de Zapala selló un acuerdo con un hub logístico en China y confirmó otra inversión

La Zona Franca de Zapala continúa incorporando proyectos productivos y logísticos. El intendente Carlos Koopmann confirmó que el Comité de Vigilancia aprobó una nueva inversión vinculada a la agroindustria, que contempla la instalación de una planta de compactación de fardos de alfalfa para exportación.

La iniciativa está asociada a un emprendimiento agropecuario desarrollado en la zona de Picún Leufú y prevé la construcción de un galpón de más de 2.500 metros cuadrados sobre un predio de una hectárea.

Según explicó el jefe comunal, la planta tendrá como objetivo el acondicionamiento, empaque y carga de forraje en contenedores para su envío a clientes internacionales. El proyecto incorporará equipamiento específico para procesar la producción antes de su salida a mercados externos y se sumará a las actividades que ya funcionan dentro del predio franco.

La Zona Franca de Zapala, con un perfil orientado a Vaca Muerta

“El 2025 se instalaron siete empresas en esta condición y en 2026 ya llevamos 16 empresas instaladas de manera indirecta dentro de la zona franca”, afirmó Koopmann al referirse al crecimiento registrado durante el último año. El intendente sostuvo que el proceso avanza de manera gradual y que comienza a reflejarse en la generación de empleo y movimiento económico para la ciudad.

La Zona Franca de Zapala comenzó formalmente sus operaciones durante 2024, luego de que la entonces AFIP emitiera las resoluciones aduaneras necesarias para habilitar el funcionamiento del predio de 250 hectáreas ubicado sobre la Ruta Nacional 40. La iniciativa, impulsada desde la década de 1990 y con obras ejecutadas desde 2021, está orientada a actividades industriales, logísticas y de comercio exterior.

Koopmann remarcó que el perfil actual del complejo está estrechamente vinculado a los servicios para Vaca Muerta, la minería y otras actividades productivas. “La Zona Franca de Zapala está orientada a lo industrial y a lo logístico, y hoy tiene un perfil casi netamente vinculado a Vaca Muerta, al sector minero e hidrocarburífero”, señaló.

Un paso clave: de qué trata el acuerdo con el hub de Shanghái

El intendente también destacó el reciente convenio firmado entre la Zona Franca de Zapala y el Hub Integral Argentino en Shanghái, una herramienta que busca fortalecer los vínculos comerciales con Asia. En paralelo, indicó que existen nuevos proyectos en evaluación dentro del Comité de Vigilancia, integrado por representantes de la Provincia, el municipio, la concesionaria y la Cámara de Comercio local, con el objetivo de seguir ampliando la radicación de empresas en el centro neuquino.

Este acuerdo entre sectores privados crea un entorno de colaboración mutua diseñado para impulsar el comercio exterior, compartir datos clave, conectar redes empresariales y facilitar el uso de infraestructura en ambas terminales comerciales. La alianza acelera la estrategia de inserción global de la Zona Franca Zapala.

El plan buscará multiplicar los beneficios para los operadores de la región enfocados en sectores clave como Vaca Muerta, la minería, energías limpias y agroindustria, entre otros.

Este avance es el fruto de una gestión sostenida durante los últimos meses por la conducción de la Zona Franca Zapala, encabezada por su CEO Fernando Montero, en conjunto con la consultora Royma. Gracias a este paso, el nodo logístico neuquino se consolida como la llave de acceso para proyectar la producción patagónica hacia los mercados asiáticos.

Montero la adelantó que la ZF de Shanghai tendrá disponibles 2000 m2 de depósito abierto en ZF Zapala y lo mismo para los usuarios de ZF Zapala que podrán contar con 2000m2 en la ZF de Shanghai. Al respecto, la semana próxima se entablará una primera reunión de trabajo conjunto para comenzar a diagramar la operatoria.

La firma del documento tuvo la participación de Roberto Ferracioli, Presidente de Zona Franca de Neuquén S.A, Antonela Ferracioli, Apoderada de la firma concesionaria y Jin Lin, Presidente del Hub Integral de Argentina en Shanghái.

El acto formal tuvo el respaldo diplomático e institucional a través de la participación, como testigos de honor, de Luciano Tanto Clement (Cónsul General argentino en Shanghái), Marcelo Suárez Salvia (Embajador en China) y Javier Lozada Bruchou (Presidente de la Cámara Argentina-China).