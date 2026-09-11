Zapala se proyecta como nodo logístico clave hacia el Pacífico a través del Corredor Bioceánico

Urban Cities es un congreso federal que reúne a municipios, empresas, startups y universidades para debatir el desarrollo (Municipalidad de Zapala)

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, participó de Urban Cities, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, realizado en la Usina del Arte de Buenos Aires, donde presentó el potencial de la ciudad como nodo logístico y de conectividad para la provincia de Neuquén.

Ante representantes de unos 300 municipios, empresas tecnológicas y de servicios, Koopmann puso el foco en la ubicación estratégica de Zapala, su vinculación con las rutas nacionales y provinciales, y las posibilidades de integración comercial con Chile.

El crecimiento de la Zona Franca

Durante su exposición, el intendente también se refirió al desarrollo de la Zona Franca Zapala, sus beneficios fiscales e impositivos y el crecimiento registrado en los últimos dos años. Según informó, actualmente son 22 las empresas que operan en el predio, vinculadas con actividades como servicios para la industria hidrocarburífera, logística, transporte, construcción, comercialización de insumos industriales y comercio exterior.

“En la zona franca, uno de los hitos más relevantes fue la construcción de una planta de compactación de fardos.”

Entre los proyectos mencionados, Koopmann destacó la incorporación de un nuevo usuario directo que prevé construir una planta de compactación de fardos de forraje para exportación. La iniciativa contempla una inversión inicial de 1,8 millones de dólares y una capacidad de procesamiento de hasta 60.000 toneladas anuales. Según lo informado por el municipio, se trata de la primera inversión industrial de estas características dentro de la Zona Franca.

La conexión con Chile y el Corredor Bioceánico

En cuanto a la integración con el país trasandino, el intendente señaló que Zapala cuenta con una ubicación estratégica por su conexión con distintas rutas, la cercanía con el Paso Internacional Pino Hachado, su condición de punta de riel del ferrocarril y la disponibilidad de un aeropuerto en condiciones de operar.

Koopmann también vinculó el desarrollo de la ciudad con el Corredor Bioceánico y con el crecimiento de Vaca Muerta. En ese marco, indicó que el municipio trabaja junto con el gobierno provincial en gestiones orientadas a avanzar en un sistema de transporte polimodal que permita aprovechar la posición de Zapala dentro de la red logística regional.

El congreso fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo como eje el vínculo entre gobiernos locales, empresas, startups y universidades para analizar el uso de la innovación y la tecnología en la gestión pública y el desarrollo urbano.

La mirada desde Chile: el potencial del puerto de San Vicente

Durante el encuentro binacional entre Neuquén y la Región del Biobío, el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, presentó el proyecto de reconversión de los terrenos de Huachipato en Talcahuano y destacó el potencial del puerto de San Vicente para recibir y redistribuir producción neuquina. Señaló que el complejo cuenta con 35 kilómetros de vías férreas internas, dos sitios de atraque con calados de hasta 11 metros y más de 120 hectáreas de respaldo logístico. También remarcó su conexión con el gasoducto y el oleoducto que vinculan Chile con Neuquén.

Burr planteó que la distancia desde Neuquén hasta San Vicente es casi la mitad de la que existe hacia los puertos de Río Negro o Bahía Blanca, por lo que consideró que existe una oportunidad para fortalecer el corredor bioceánico y la salida de productos argentinos hacia el Pacífico. Para avanzar, CAP planteó la necesidad de mejorar las conexiones terrestres con Argentina, completar obras como la Vía Interportuaria y profundizar la coordinación entre los sectores público y privado.