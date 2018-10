“El Enemigo”: tarde de teatro en la facultad de Roca

Un hombre solo, espera. Tensa, nerviosa, angustiante como (casi) toda vez que un hombre espera en un aeropuerto por un vuelo, el suyo, que no sale a tiempo y que no tiene certeza de cuándo sadrá. Tenso, nervioso y angustiado el hombre es abordado por otro hombre que le habla. Es rechazado, pero ese hombre insiste en entablar una conversación imposible. ¿Por qué? Este enigma es el que propone la obra “El enemigo. Crónica de una espera” y que el público deberá resolver (o no).

Esta adaptación libre de “Cosmética del enemigo”, una novela corta de la escritora belga Amélie Nothomb, con dramaturgia y actuación de Gustavo Azar y Pablo Donato, de la compañía teatral cipoleña “El Piso de Arriba”, podrá verse esta tarde, a las 18, en el aula/sala 35 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UNC-Roca, con entrada libre y gratuita. Si bien la función está impulsada por la cátedra “Lengua y discurso 2”, es abierta a todo público.

En una breve conversación con Gustavo Azar, a propósito de la puesta en escena de esta tarde, el teatrista explicó brevemente de qué va la obra: “Narra la historia de un hombre que espera para tomar su vuelo, una espera indefinida porque no sabe exactamente cuándo va a despegar”, dice. “Mientras espera, se le acerca un hombre y comienza a hablarle. Allí comienza una especie de trama en la cual el público debe resolver cuál es el objetivo de este segundo personaje, porqué lo persigue constantemente, por qué no lo deja en paz. Es una especie de policial que nosotros llamamos comedia negra porque esta trama transita el humor, la angustia y los diversos estados de animo por los que pasa el personaje en cuestión, de alguna manera acosado por el segundo personaje”.