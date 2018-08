Hits que fueron banda sonora de películas en los ‘80

TOP GUN

Su éxito se debió a las espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora impactante, en la que podemos destacar al tema “Danger Zone” de Kenny Loggins, “Take My Breathe Away” de Berlìn y el himno de la década “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” de Bill Medley.

DIRTY DANCING

Una película de seducción y baile. Protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, dirigida por Emilie Ardolino, con banda sonora de Bill Medley y Jennifer Warnes: “I’ve Had The Time Of My Life”.

En los años 60, Johnny Castle es un musculoso profesor de baile y un rompe corazones. Por otra parte, tenemos a Baby Houseman quien es una aburrida y correcta adolescente de 17 años. Se conocieron durante un verano en el balneario donde él trabajaba y aunque pertenecían a clases sociales muy distintas, cuando la música sonaba, bailaban y las diferencias desaparecían.