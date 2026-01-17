Río Negro tiene un pozo récord en Vaca Muerta

Uno de los nuevos pozos de Phoenix Global Resources con destino a Vaca Muerta en Río Negro da niveles récord de producción.

No nos equivocamos con el título, y es que no toda Vaca Muerta es Neuquén y el play avanza tan rápido que uno de los siete pozos que se han hecho hacia Vaca Muerta pero del lado de Río Negro no deja de sorprender y se encamina a estar dentro del top tier, en el podio de los mejores pozos del shale argentino.

El pozo en cuestión se llama PET.RN.CoS.x-3 (h), una conjunción de letras que indica que lo realizó la empresa Phoenix Global Resources, la firma que casualmente lidera un rionegrino, el exvicepresidente de YPF, Pablo Bizzotto.

La segunda tanda de letras indica que el pozo está en Río Negro en CoS que es la abreviatura petrolera de Confluencia Sur, un bloque exploratorio no convencional ubicado justo frente a San Patricio del Chañar pero del lado rionegrino y en el cual a fines de octubre del año pasado se puso en producción el segundo pad (grupo) de pozos con destino a Vaca Muerta.

De los cuatro pozos que se realizaron, el x-3 es el que no deja de sorprender ya que está aportando unos 2.700 barriles de petróleo por día, un nivel que está en la cima de la producción de todos los pozos de Vaca Muerta.

Para tener una idea, en noviembre pasado el pozo que más producción dio en toda la formación fue el LACh-115 (h) de YPF en La Amarga Chica, que aportó 2.441 barriles de petróleo por día. Y se contabiliza en el 2025 un hito con el pozo BPO-2801 (h) de Vista en Bajada del Palo Oeste que llegó a los 3.560 barriles por día.

Phoenix se convirtió en la principal productora de petróleo de toda la provincia de Río Negro gracias a los pozos hacia Vaca Muerta.

El pozo rionegrino que quiere meterse entre los mejores tiene particularidades realmente únicas en comparación con los otros competidores por el podio, dado que si bien tiene una rama horizontal de 3.012 metros, algo similar a la de los pozos más productivos del lado neuquino de la Vaca, tiene muchas menos etapas de fractura: solo 28 frente a las 38 del pozo mencionado en La Amarga Chica.

El uso de la arena de fractura también fue destacado, pues se utilizó mayoritariamente arenas de la misma Río Negro. Pero hay dos puntos que son los más llamativos.

El primero es una curiosidad de diseño, dado que se definió que la perforación esté técnicamente en Confluencia Sur, pero tan cerca del borde de la concesión que la rama horizontal de tres kilómetros lo que recorre es en realidad el área vecina, Confluencia Norte.

Pero sin dudas lo más destacado además del caudal de este pozo es la densidad del petróleo que se está extrayendo pues cuenta con una gravedad API de 27 grados, mucho más pesado no solo que el ultraliviano de Vaca Muerta, sino incluso más pesado que el clásico Medanito del convencional.

El pozo récord es un hito en sí mismo, porque es notable que estando en el borde de la cuenca de Vaca Muerta tenga tan alta productividad.

Phoenix lidera la producción de petróleo de Río Negro

Tan solo el pozo récord de Phoenix en Río Negro representa más del 10% del total de la producción de crudo de la provincia que en noviembre fue de 21.879 barriles por día.

Pero como se marcó, la operadora cuenta con un total de 7 pozos con destino a Vaca Muerta entre Confluencia Sur y Confluencia Norte, que le aportan un total de 8.900 barriles por día.

Con este valor, Phoenix que tiene detrás al enorme grupo suizo Mercuria, no solo es la principal productora de petróleo de Río Negro, sino que ya concentra más del 30% de los barriles que se extraen de todos los yacimientos rionegrinos y está permitiendo que el shale frene el declino productivo que se debe a la caída de los campos maduros del convencional.

El rionegrino Bizzotto fue el encargado de correr la frontera productiva de Vaca Muerta e insertarla en su provincia natal, Río Negro.

Si bien hay otros dos bloques que apuntan a Vaca Muerta en Río Negro, de momento no solo las únicas perforaciones son las que realizó Phoenix, sino que con estos pozos es la firma liderada por un rionegrino la que corrió el alambrado de la formación hacia Río Negro, obteniendo -como se marcó- una alta producción en una zona que hace una década no se creía que podía ser puesta en producción.

Esta extensión de la frontera productiva es la que permitió que en la lonja rionegrina se encuentren además el área Cinco Saltos Norte que está en manos de Capex SA, y que al igual que los dos bloques de PGR son permisos de exploración no convencional.

A este grupo se suma el bloque más reciente, Loma Guadalosa, un área que es la única que cuenta en Río Negro con una concesión no convencional con Pan American Energy (PAE) como operadora, Tango Energy como socia (la exAconcagua) y recientemente sumó a la norteamericana Continental Resources como socia inversora con el 20% del activo.

Una zona de Vaca Muerta que ahora, con este pozo récord de Phoenix, toma un valor mucho más importante.