Los estrenos de cine de hoy: Natalia Oreiro está “reloca”

Re Loca

Natalia Oreiro es aquí Pilar, una creativa publicitaria que se siente frustrada por las presiones sociales diarias.

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos... Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable hace que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.