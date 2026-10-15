Paulina Cocina y Eduardo Sacheri en la Feria del Libro de Cipolletti: cuándo se presentan y cómo es el acceso

La 21ª Feria del Libro de Cipolletti tendrá este fin de semana dos de sus presentaciones destacadas: la del escritor Eduardo Sacheri, prevista para el viernes 16 de octubre, y la de Paulina Cocina, el sábado 17. Además la programación incluye actividades literarias, espectáculos musicales y propuestas de cine.

El encuentro se desarrolla en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con entrada gratuita. Según informó la Municipalidad, la feria reúne a 120 autores, 105 stands y más de 200 actividades, entre las que también se cuentan capacitaciones y propuestas artísticas.

Paulina Cocina y Eduardo Sacheri en Cipolletti: días, horarios y entradas para sus presentaciones

Eduardo Sacheri se presentará este viernes 16 de octubre a las 20 en la Sala Teatro del Complejo Cultural Cipolletti. El escritor hablará sobre su libro Los días de la Constitución 1852-1880, que aborda el período en que se establecieron las bases constitucionales de la Argentina.

La actividad tendrá entrada gratuita, pero el acceso está sujeto a la capacidad de la sala. Este miércoles la organización informó que quedaban menos de 30 entradas y que podían retirarse desde las 9 en la boletería del CCC, con un máximo de dos por persona y presentación del DNI.

La feria del Libro de Cipolletti finalizará el domingo 18 de octubre.

En tanto la presentación de Paulina Cocina será el sábado a las 18.30 en el escenario exterior del CCC. La propuesta contempla una entrevista a la creadora de contenido gastronómico, quien luego realizará una recorrida por la feria. La actividad de Paulina Cocina será con entrada libre y gratuita, sin necesidad de retirar entradas.

Su presentación coincide con la Feria Gastronómica Semilla, que se desarrollará del 16 al 18 de octubre. El encuentro reunirá a más de 60 productores de distintos puntos del país y más de ocho chefs, con cocina en vivo y clases gastronómicas.

Feria del Libro de Cipolletti: la grilla del jueves, viernes, sábado y domingo

La programación incluye propuestas en los espacios Piazzolla, Visuales, Teatro, Globa 1, Globa 2, RA! y el predio del CCC, entre otros. Las actividades abarcan presentaciones de libros, talleres, charlas, espectáculos musicales, cine y propuestas recreativas. A continuación, el detalle de las actividades

Jueves 15 de octubre

Visuales

18 a 18.40: Presentación del libro Atardeceres que enamoran, de Sara del Rosario Palma Fernández.

19 a 19.40: Presentación del libro Amor conSentido, el sentido de una organización, de Paula Fava y Fabián Cruciani.

20 a 20.40: Conferencia 1980 aniversario diferente con una destacada fiesta de educación física, de Liliana Fedeli.

Globa 2

18: Actividad artística recreativa del Centro de Artes Visuales.

Piazzolla

18.30 a 19.10: Presentación del libro La obligación de ser feliz, de Laura Massina.

19.30 a 20.10: Presentación del libro Campana de Farol… Relato de estadas y travesías, de María del Luján Goicoechea.

Globa 1

19.30 a 19.45: Taller Desbloquear la creatividad, de NADA Creativos.

Teatro

19 a 19.20: Presentación del Coro Municipal, de la Escuela Municipal de Música.

19.30 a 20.30: Presentación musical de la Banda Municipal de Cipolletti.

Cine

18 a 20: Proyección de La familia del futuro. Apta para todo público.

20: Proyección de El código enigma. Horario de finalización no informado.

Viernes 16 de octubre

Visuales

18 a 18.40: Charla Cuadernillo de poemas, de Gladys Sandoval.

19 a 19.40: Presentación del libro Odysea Pyme, de Francisco Rimmele.

20: Presentación del libro Inconsciencia de clases, de Marco Calarco. Horario de finalización no informado.

RA!

18 a 19: Actividad artística recreativa para niñas y niños de cero a 10 años, a cargo del Centro de Artes Visuales.

19 a 20: Presentación musical Cantando María Elena Walsh, de Swing Sentidos.

Piazzolla

19.30 a 20.15: Charla Música y Cerebro, de Alejandro Schilling.

20.30 a 21.30: Presentación musical del Grupo Coral, con el Coro San Rafael y Alejandro Schilling.

Teatro

20 a 21: Presentación del libro Los días de la Constitución, de Eduardo Sacheri.

Sábado 17 de octubre

Piazzolla

17 a 17.40: Presentación del libro Un lugar de Sol, de Sol Buschiazzo.

18 a 19: Presentación musical Cantando María Elena Walsh, de Los Swing Sentidos.

19.30 a 21.30: Taller Querido Cipo, en Cinecito.

Visuales

17.30 a 18.10: Presentación del libro Brisas de un Mayo Mutilado, de Alejandro Schilling.

19 a 19.45: Intervención Borges, entrevista póstuma, de Casper Uncal.

20 a 20.40: Charla Osvaldo Soriano: el escritor que convirtió a Cipolletti en literatura, de Pablo Montanaro.

Predio del CCC

18 a 19: Entrevista a Paulina Cocina.

RA!

19 a 20: Obra El día que las ñañas perdieron sus chivas, del Elenco Provincial de Teatro de Río Negro.

Teatro

20 a 21: Homenaje a Borges, con Casper Uncal y el maestro Miguel Ángel Barcos.



Domingo 18 de octubre

Piazzolla

17: Cuentacuentos, a cargo de Patricia López. Duración no informada.

18 a 19: Presentación de libro y música Nací en Tango, del maestro Miguel Ángel Barcos.

19.15 a 20: Antología Donde habitan las palabras.

Horario a confirmar: Taller Cuento contigo, de Apasionados por las Letras.

Visuales

17 a 17.40: Presentación del libro Más allá del secreto de las lámparas, de María Victoria Marilyn Vagnoni.

18.30 a 19.10: Presentación del libro Muertes Administradas, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia.

19.30 a 20.15: Debate de cine y literatura La odisea, sobre la adaptación cinematográfica del libro clásico, a cargo de Gaspar Uncal.

20.30 a 21.10: Presentación del libro La memoria de los lugares, de Javier Galli.

Predio del CCC

20: Proyección de Mamma Mia!. Duración no informada.

Teatro