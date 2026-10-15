Paulina Cocina y Eduardo Sacheri en la Feria del Libro de Cipolletti: cuándo se presentan y cómo es el acceso
Paulina Cocina y Eduardo Sacheri serán dos de los protagonistas de la programación de este fin de semana. La 21ª Feria del Libro se desarrolla en el Centro Cultural con actividades gratuitas, presentaciones literarias, música y cine.
La 21ª Feria del Libro de Cipolletti tendrá este fin de semana dos de sus presentaciones destacadas: la del escritor Eduardo Sacheri, prevista para el viernes 16 de octubre, y la de Paulina Cocina, el sábado 17. Además la programación incluye actividades literarias, espectáculos musicales y propuestas de cine.
El encuentro se desarrolla en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con entrada gratuita. Según informó la Municipalidad, la feria reúne a 120 autores, 105 stands y más de 200 actividades, entre las que también se cuentan capacitaciones y propuestas artísticas.
Paulina Cocina y Eduardo Sacheri en Cipolletti: días, horarios y entradas para sus presentaciones
Eduardo Sacheri se presentará este viernes 16 de octubre a las 20 en la Sala Teatro del Complejo Cultural Cipolletti. El escritor hablará sobre su libro Los días de la Constitución 1852-1880, que aborda el período en que se establecieron las bases constitucionales de la Argentina.
La actividad tendrá entrada gratuita, pero el acceso está sujeto a la capacidad de la sala. Este miércoles la organización informó que quedaban menos de 30 entradas y que podían retirarse desde las 9 en la boletería del CCC, con un máximo de dos por persona y presentación del DNI.
En tanto la presentación de Paulina Cocina será el sábado a las 18.30 en el escenario exterior del CCC. La propuesta contempla una entrevista a la creadora de contenido gastronómico, quien luego realizará una recorrida por la feria. La actividad de Paulina Cocina será con entrada libre y gratuita, sin necesidad de retirar entradas.
Su presentación coincide con la Feria Gastronómica Semilla, que se desarrollará del 16 al 18 de octubre. El encuentro reunirá a más de 60 productores de distintos puntos del país y más de ocho chefs, con cocina en vivo y clases gastronómicas.
Feria del Libro de Cipolletti: la grilla del jueves, viernes, sábado y domingo
La programación incluye propuestas en los espacios Piazzolla, Visuales, Teatro, Globa 1, Globa 2, RA! y el predio del CCC, entre otros. Las actividades abarcan presentaciones de libros, talleres, charlas, espectáculos musicales, cine y propuestas recreativas. A continuación, el detalle de las actividades
Jueves 15 de octubre
Visuales
- 18 a 18.40: Presentación del libro Atardeceres que enamoran, de Sara del Rosario Palma Fernández.
- 19 a 19.40: Presentación del libro Amor conSentido, el sentido de una organización, de Paula Fava y Fabián Cruciani.
- 20 a 20.40: Conferencia 1980 aniversario diferente con una destacada fiesta de educación física, de Liliana Fedeli.
Globa 2
- 18: Actividad artística recreativa del Centro de Artes Visuales.
Piazzolla
- 18.30 a 19.10: Presentación del libro La obligación de ser feliz, de Laura Massina.
- 19.30 a 20.10: Presentación del libro Campana de Farol… Relato de estadas y travesías, de María del Luján Goicoechea.
Globa 1
- 19.30 a 19.45: Taller Desbloquear la creatividad, de NADA Creativos.
Teatro
- 19 a 19.20: Presentación del Coro Municipal, de la Escuela Municipal de Música.
- 19.30 a 20.30: Presentación musical de la Banda Municipal de Cipolletti.
Cine
- 18 a 20: Proyección de La familia del futuro. Apta para todo público.
- 20: Proyección de El código enigma. Horario de finalización no informado.
Viernes 16 de octubre
Visuales
- 18 a 18.40: Charla Cuadernillo de poemas, de Gladys Sandoval.
- 19 a 19.40: Presentación del libro Odysea Pyme, de Francisco Rimmele.
- 20: Presentación del libro Inconsciencia de clases, de Marco Calarco. Horario de finalización no informado.
RA!
- 18 a 19: Actividad artística recreativa para niñas y niños de cero a 10 años, a cargo del Centro de Artes Visuales.
- 19 a 20: Presentación musical Cantando María Elena Walsh, de Swing Sentidos.
Piazzolla
- 19.30 a 20.15: Charla Música y Cerebro, de Alejandro Schilling.
- 20.30 a 21.30: Presentación musical del Grupo Coral, con el Coro San Rafael y Alejandro Schilling.
Teatro
- 20 a 21: Presentación del libro Los días de la Constitución, de Eduardo Sacheri.
Sábado 17 de octubre
Piazzolla
- 17 a 17.40: Presentación del libro Un lugar de Sol, de Sol Buschiazzo.
- 18 a 19: Presentación musical Cantando María Elena Walsh, de Los Swing Sentidos.
- 19.30 a 21.30: Taller Querido Cipo, en Cinecito.
Visuales
- 17.30 a 18.10: Presentación del libro Brisas de un Mayo Mutilado, de Alejandro Schilling.
- 19 a 19.45: Intervención Borges, entrevista póstuma, de Casper Uncal.
- 20 a 20.40: Charla Osvaldo Soriano: el escritor que convirtió a Cipolletti en literatura, de Pablo Montanaro.
Predio del CCC
- 18 a 19: Entrevista a Paulina Cocina.
RA!
- 19 a 20: Obra El día que las ñañas perdieron sus chivas, del Elenco Provincial de Teatro de Río Negro.
Teatro
- 20 a 21: Homenaje a Borges, con Casper Uncal y el maestro Miguel Ángel Barcos.
Domingo 18 de octubre
Piazzolla
- 17: Cuentacuentos, a cargo de Patricia López. Duración no informada.
- 18 a 19: Presentación de libro y música Nací en Tango, del maestro Miguel Ángel Barcos.
- 19.15 a 20: Antología Donde habitan las palabras.
- Horario a confirmar: Taller Cuento contigo, de Apasionados por las Letras.
Visuales
- 17 a 17.40: Presentación del libro Más allá del secreto de las lámparas, de María Victoria Marilyn Vagnoni.
- 18.30 a 19.10: Presentación del libro Muertes Administradas, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia.
- 19.30 a 20.15: Debate de cine y literatura La odisea, sobre la adaptación cinematográfica del libro clásico, a cargo de Gaspar Uncal.
- 20.30 a 21.10: Presentación del libro La memoria de los lugares, de Javier Galli.
Predio del CCC
- 20: Proyección de Mamma Mia!. Duración no informada.
Teatro
- 20 a 21: Cierre oficial con la Camerata Filarmónica y el espectáculo Música de películas, de la Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN).
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