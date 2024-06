Asspera vuelve a Neuquén con su «Verganflación Tur 2024»

Asspera vuelve a Neuquén. La original banda de metal bizarro argentino regresa a la ciudad para presentar el nuevo tour que los tiene nuevamente en ruta, la “Verganflación Tur 2024”, cuyo tema insignia es el último single de la banda, el inequívoco “Crónica de una verga anunciada”. Esta canción es la primera declaración de principios de Asspera respecto del gobierno de Javier Milei.



Si las bandas ingresan al panteón de clásicos cuando construyen un cancionero hecho de muchas que sepamos todos, Asspera, en cambio, inauguró su propio panteón de clásicos hecho de unas cuantas, por ahora, que pensemos todos.



¿Canciones dedicadas a vecinos indeseables? Tienen, ¿Canciones sobre la impotencia? También. ¿Una sobre malos gobiernos? ¿Una? ¡Unas cuantas! Con letras sin saltos líricos ni figuras literarias que las vistan. Escritas y cantadas como las pensaría cualquiera: en moco relato salvaje. Y les funcionó, siempre.



Asspera es una banda de metal bizarro por lo que dice y por cómo hace lo hace arriba del escenario, por su escatología y por las colaboraciones impensadas. Pero, sobre todo, Asspera es una gran banda de thrash metal. Suenan bien, suenan fuerte y dicen lo que pensamos todos. Qué más.

La banda encapuchada se presentará este sábado, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Las entradas se consiguen Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), Croma (Perito Moreno 151, Neuquén), Nikel (San Martín 526, Cipolletti), en las boleterías del casino y por sistema a través de entradauno.

Asspera decidió usar máscaras durante su primer show, a comienzos de los 2000, les gustó, funcionó y no se las quitaron más.

Asspera ya tiene diez discos editados y un sinfín de material subido a todas las redes. Otro de sus puntos fuertes son sus covers realizados en formato Metal Bizarro junto a Cristian Castro, Ale Sergi, Adrián Barilari, Tarja, Kapanga, y El Bananero, entre otros.



En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, Pitt Barrett, bajista de Ásspera, recién llegado de Europa, donde fue parte de la gira de la cantante finlandesa Tarja Turunen, habló del reciente tema, del curioso origen de la banda y de cómo Asspera se alimenta de lo que hacen en otras bandas y no funciona, entre otras cuestiones.

“Gira a la izquierda…”



No, no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas o no al menos en este caso. Pitt Barrett conduce su auto mientras, manos libres mediante, el GPS lo conduce a destino.

Se corta, volvemos a hablar una llegado a destino. El bajista recién llega de República Checa, último punto de la gira de Tarja Turunen, ex Nightwish, que, en marzo pasado, la trajo a Neuquén.

“Crónica de una verga anunciada” es el último single de Asspera editado el 25 de mayo pasado, vaya fecha para “vomitar” todo eso que piensan muchos sobre el actual gobierno. Es desde este lugar que los Asspera asoman en los 2000 como en los ‘90 lo habían hecho Las Manos de Filippi. Con otros sonido por cierto, pero con el mismo filo lírico, uno sin vueltas ni metáforas.

P: ¿Cómo recibió la gente este último single de Asspera?

R: Y… así como hemos vomitado la canción, la gente recibió el vómito con mucho gusto (risas) cosas rarísimas. Inclusive, muchos que están de acuerdo con el Gobierno aceptaron la canción y les gustó. O sea, que estamos viviendo realmente una era impredecible (risas).

Para nosotros, la risa es un arma también. Es un arma para combatir el dominio de los más fuertes sobre los sobre los demás». Pitt Barrett, bajista de Asspera

P: Asspera surgió en una época también muy compleja, a mediados de 2000, comienzos de 2001.

R: Fue una respuesta del rock, de la música, a esa época caótica y pareciera que nunca terminamos de salir de esa época, ¿no? Lamentamos que nuestras letras y nuestros discos sean todo el tiempo tan actuales. Hicimos un disco que se llama “Cada vez más pelotudo” (2014) y lamentablemente no solo sigue vigente ese nombre, sino que cada vez toma más vigencia y más vivacidad. Lamentable, pero bueno, estamos acá para aguantar y para no solo hacer catarsis, sino para tener una vía de escape. Y nosotros la salida que proponemos es cagarnos de la risa entre todos y darnos una mano. Y ese creo que es el espíritu de la banda. Hay una gran masa que banca tanto a este como a otros gobiernos que no los benefician en nada y que los sufren. Y ese sufrimiento yo creo que lo canaliza y lo contrarresta un poco viniendo a vernos a nosotros y divirtiéndose un poco, no?

P: ¿Por qué armaron la banda?

R: Para cagarnos de la risa. Yo creo que justamente la gente se suma por eso, es lo que lo que lo que se puede percibir, que somos sinceros en lo que estamos haciendo y que simplemente es reflejar lo que nos pasa. Lo que nos pasó en el 2002 lo hicimos carne a nivel musical y eso yo creo que es lo que mucha gente ve y siente y se siente identificada.

P: ¿Qué es el metal bizarro?

R: Es una forma de identificar lo que hacemos. Es metal porque tiene contenido social y música fuerte y bizarro porque de repente metemos. Violeta, de Alcides,o mezclamos un tema de mezclamos System of a Down con La motito de Carlitos, de Mala Fama. Mezclamos cosas que no deberían mezclarse (risas)

P: Las letras son híper directas.

P: Creo que eso pasa en todo artista que llega y que se hace popular. Creo que eso es así sea lo que cantamos nosotros o la Motito de Carlitos o cualquier tema de Viejas Locas, cualquier tema de Arjona. Lo que hace que un artista sea popular ni siquiera es que cante o que sepa las notas musicales o que sepa modular de una tonalidad a otra. Me parece que lo que hace que mucha gente se reúna a escuchar a un artista es, más que nada, que esa gente se siente identificado y que es auténtico lo que está haciendo ese artista sobre el escenario.

P: Más allá o no de la cuestión estética, las máscaras, etcétera ¿Cuál crees que es la diferencia con respecto a Asspera?

R: La diferencia por ahí es que para las fotos las bandas de metal ponen cara de culo y en los asados se cagan de risa. Nosotros, en cambio, hacemos al revés: nos cagamos de risa en las fotos y ponemos cara de orto en los asados (risas). En definitiva, se trata de trasladar eso que se ve en la foto de Asspera. Por ahí el estar enojados otras bandas lo reflejan cantando con cara de ojete y está bien porque ellos son auténticos y lo muestran así. Para nosotros, la risa es un arma también. Es un arma para combatir el dominio de los más fuertes sobre los sobre los demás. Esa forma que es la nuestra es válida y lo está validando un montón de gente que nos viene a ver.

La salida que proponemos es cagarnos de la risa entre todos y darnos una mano. Y ese es el espíritu de la banda”. Pitt Barrett, bajista de Asspera.

P: El hecho de usar máscaras en escena también tiene que ver un chiste.

R: Es un condimento más del primer show que dimos. No sabíamos cómo iba a reaccionar a la gente, si no iban a cagar a trompadas (risas). Entonces dijimos ‘vamos a ponernos máscaras’ y se generó también como una intriga de ver quiénes éramos. Al final no nos quisieron cagar a trompadas (risas) pero a nosotros nos gustó y lo seguimos usando.

P: ¿Musicalmente cómo de qué está hecha Asspera?

R: Vos viste que hace unas décadas empezó la preocupación por reciclar, ¿no? Lo que uno descarta al otro le sirve. Y justamente eso es Asspera (risas). De ahí vienen muchas de las canciones, yo te diría que un gran porcentaje, si no la totalidad. Vienen de cosas que compusimos para otras bandas de las que somos parte y que no encajan. Esas que no encajan las fuimos recolectando para el compost musical (risas) que termina siendo Ásspera.