Omar Gutiérrez tendrá que declarar como testigo en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén

El exgobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, tendrá que presentarse a declarar en el juicio oral por la estafa con planes sociales. Lo propuso la defensa de Ricardo Soiza sin oposición de la fiscalía de Delitos Económicos ni de la fiscalía de Estado; al no haber controversia la jueza Carina Álvarez lo incluirá en la lista definitiva de testigos que dará a conocer el próximo miércoles 9.

La aceptación de Gutiérrez como testigo fue la sorpresa política de la extensa audiencia de control de acusación, que comenzó el 11 de marzo, terminó el 3 de abril y demandó 9 jornadas (hubo varios cuarto intermedio) durante las cuales se debatieron con intensidad las pruebas que serán utilizadas en el juicio oral cuya fecha se fijará el jueves 10.

Alfredo Cury, el abogado que a la vez está imputado en la estafa, fue quien lo propuso. En la audiencia cumplió con la formalidad: brindó el nombre del exgobernador, el documento y el celular para que lo notifiquen. Miró con picardía hacia el sector de la fiscalía y agregó: «anoten el teléfono», lo que le valió un (otro) reto de la jueza Álvarez.

Sobre qué puntos será interrogado

Centenares de documentos forman parte de la prueba en la causa. (Cecilia Maletti)

Luego fundamentó las razones de la convocatoria, y no le ahorró protagonismo: «Tiene que venir a juicio para dar explicaciones. Se le va a preguntar sobre la contención política a los referentes, con qué organizaciones hacía acuerdos, él firmaba y autorizaba los planes sociales»

«Otro bloque de preguntas estará relacionado con la firma de los montos que él impartía para el pago de planes sociales, así como las órdenes que daba, con qué organizaciones hacía acuerdos y cuáles no, y cómo eran las metodologías para solucionar los conflictos en Neuquén».

El abogado-imputado dijo que Gutiérrez «hablará del funcionamiento normal de la administración pública y dirá que no había ningún listado paralelo» de beneficiarios de planes sociales como sostiene la fiscalía.

«El gobernador me conoce», presumió Cury. E insistió en que «dio instrucciones para contener a los referentes, daba instrucciones a Soiza para trabajar con los referentes del partido, y él firmaba y autorizaba el tema de los planes sociales».

La relación de Soiza con Gutiérrez

Soiza, exdirector de Planes Sociales, está acusado de ser uno de los cabecillas de la asociación ilícita que cometió la estafa. En las numerosas ocasiones que declaró ante jueces que lo escucharon nunca le atribuyó responsabilidad a Gutiérrez.

En una de esas declaraciones, por ejemplo, afirmó: «mi rol era tratar con todos los coordinadores violentos de la ciudad de Neuquén, que el ministerio de Desarrollo no podía manejar. Me juntaba con ellos, trataba de convencerlos de que no cortaran la ruta, la calle, tanto sea el Polo Obrero, Barrios de Pie, CCC, Esther Villalobos (una puntera), todos los grupos grandes». «¿Saben cómo le decía al área mía? El área de los enfermos mentales. Venían a cortarme la calle capaz por dos programas de 5 mil pesos».

Sin controversia

El equipo de la fiscalía y el abogado-imputado Cury, en una de las últimas audiencias. (Cecilia Maletti)

Después de que Cury ofreciera a Gutiérrez como testigo, la jueza le dio la palabra al fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien no puso reparos. «El defensor ha dado motivos que hablan de la pertinencia del testigo, ya que va a hablar de la firma de los decretos donde se disponían los montos para el pago de los subsidios, hablará del listado paralelo, y desde ese punto de vista resulta un testigo pertinente por lo cual no nos vamos a oponer». Tampoco hubo objeciones de Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado.

Ayer el fiscal Vignaroli dijo a diario RÍO NEGRO que al no existir controversia, la jueza Álvarez no tiene nada para resolver: Gutiérrez, actual director de YPF, quedará incluido en la lista de testigos. «A menos que la jueza lo considere sobreabundante. Yo no me opuse», confirmó.

En qué posición queda el exgobernador

La situación del exgobernador dista de ser cómoda. Si tiene que declarar como testigo, posiblemente será sometido a una exposición pública que no desea en uno de los temas de corrupción más evidentes de su gestión.

El ritmo del interrogatorio será el que le imprima el abogado que lo convocó, en este caso Cury, el único habilitado para hacer preguntas abiertas. La fiscalía podrá hacer un contraexamen que suele ser más acotado y con preguntas cerradas. Las demás defensas podrán preguntar sólo si el exmandatario alude a sus clientes.

También se debe tener en cuenta que si declara como testigo es más complejo que en el futuro puedan citarlo como imputado. Se debe a una cuestión legal y hay antecedentes, el más notorio es el de Jorge Sobisch en el caso Fuentealba. En forma más reciente se produjo el caso de Gabriel Potas, en relación con la explosión y muerte en la escuela de Aguada San Roque. El blindaje dista de ser total, pero existe.

En estos momentos la situación de Gutiérrez está en manos del impredecible Cury: sólo él podría evitarle al exgobernador el tránsito por el purgatorio del juicio. Para eso tendría que desistir de convocarlo como testigo.

El caso de Claudio Domínguez: entró y salió de la lista

Como hizo el mismo Cury, por ejemplo, con su otro amigo y antiguo empleador Claudio Domínguez: lo metió adentro de la lista de testigos y dos días después lo retiró.

Fue el otro dato político sobresaliente de la audiencia. «A Claudio Domínguez lo conozco desde los 13 años. Testificará que lo asesoraba, no era su abogado personal pero sí su fuente de información«, dijo Cury al fundamentar por qué lo convocaba como testigo.

Cheques y honorarios

El abogado está acusado de cobrar diez cheques de la cuenta de planes sociales; él devolvió la plata -alrededor de medio millón de pesos a valores del 2022- y asegura que le pagaron sus honorarios por servicios prestados al Ministerio de Desarrollo Social.

«Del 2020 al 2022 yo prestaba servicios para Claudio», aseguró, confuso. «Nunca formé parte de la estructura de la calle Rivadavia (donde funcionaba la dirección de Planes Sociales), ni del Ministerio en Planas y Anaya. Va a declarar sobre eso.»

El fiscal Pablo Vignaroli, al igual que en el caso de Omar Gutiérrez, expresó: «no tengo objeciones».

Convención probatoria

La jueza Carina Álvarez dará a conocer el miércoles 9 la lista definitiva de testigos. (Cecilia Maletti)

Eso ocurrió en la audiencia del 1 de abril. Al retomar luego de un cuarto intermedio, el 3 de abril, la fiscalía y el abogado-imputado alcanzaron un acuerdo (hicieron lo que se llama una convención probatoria) en base a un oficio del área de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social que apareció de pronto.

Cury desistió de convocar a Domínguez como testigo. El actual legislador del MPN, espada de Figueroa en la Legislatura para ciertos temas, se ahorrará de dar explicaciones.

El ofrecimiento de prueba de Cury incluyó al actual gobernador Rolando Figueroa, a la ministra Julieta Corroza, al ministro Lucas Castelli y al intendente -y exministro de Desarrollo Social- Mariano Gaido.

En todos los casos el fiscal Pablo Vignaroli y Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado se opusieron. Al existir controversia, habrá que esperar al miércoles para conocer la resolución de la jueza Álvarez.

La acusación

La magistrada ya aceptó la acusación fiscal contra 15 imputados, que serán sometidos a juicio por un tribunal de tres jueces profesionales, por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y uso indebido de tarjeta de débito. La cantidad de hechos fueron 9.303.

La magistrada aclaró, como informó este medio, que la existencia de los delitos mencionados deberá probarse en el juicio. Su decisión fue de calificación legal, según la propuesta técnica y jurídica que le presentaron la fiscalía y las defensas.

Los 15 imputados

Como presuntos jefes de la asociación ilícita llegarán imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Ariel Osuna (los tres con prisión domiciliaria), Orlando Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler.

Los otros imputados son Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.

Los 7 condenados

Debido a acuerdos entre la fiscalía y las defensas, que fueron homologados por la jueza Carina Álvarez, siete acusados de cumplir roles menores en la organización ya están cumpliendo condenas de prisión en suspenso.

Se trata de Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes el año pasado se declararon culpables de asociación ilícita y fraude en perjuicio a la administración pública.

El abogado-imputado Cury quiso citar como testigo a Mercado, y dijo que aceptó la condena presionado por la fiscalía. Lo desmintieron no sólo el fiscal Juan Narváez sino también, y muy enfáticamente, la defensora pública Laura Giuliani, quien asesoró a Mercado. «Es una falta de respeto que digan que aceptamos el acuerdo por presiones», dijo la abogada.

A este grupo se les sumaron semanas atrás Omar Ulises Rodríguez Quezada y Aaron Escobar. Todos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias.

Otros dos imputados, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, quieren llegar a un acuerdo similar pero tres jueces se negaron a homologarlo. Probarán con el cuarto.