Avenida Brasil 2 ya tiene fecha de estreno: quiénes vuelven y qué se sabe de la nueva historia

Hay historias que, aunque pasen los años, siguen presentes en la memoria de los televidentes. Avenida Brasil es una de ellas. La novela brasileña que convirtió a Carminha en una de las villanas más recordadas de la televisión y mantuvo a millones de espectadores pendientes de la venganza de Nina prepara su regreso con una segunda parte.

La noticia ya es oficial: Globo confirmó que Avenida Brasil 2 se estrenará en enero de 2027 en Brasil. La nueva producción retomará el universo de la ficción original, estrenada en 2012, y contará con varios de los actores que protagonizaron aquel fenómeno internacional.

Según contó Laura Ubfal en su columna de espectáculos de La Brújula 24, la cadena brasileña presentó el proyecto durante el MIPCOM, el encuentro internacional de la industria audiovisual realizado en Cannes, Francia. La aparición de Adriana Esteves, la actriz que interpreta a Carminha, fue uno de los momentos más celebrados de la presentación.

Avenida Brasil 2: cuándo se estrena y dónde se podrá ver

La segunda parte de Avenida Brasil llegará a la pantalla de Globo en enero de 2027, en el horario central de las novelas brasileñas.

La propia cadena confirmó que la producción reemplazará a Quem Ama Cuida dentro de su programación nocturna.

La noticia despertó entusiasmo entre los seguidores argentinos, aunque todavía hay una pregunta sin respuesta: ¿cuándo podrá verse Avenida Brasil 2 en Argentina?

Por el momento, no se anunció una fecha de estreno para nuestro país ni se confirmó qué canal o plataforma tendrá los derechos de emisión.

Durante su columna, Laura Ubfal señaló que la nueva historia llegará primero a Brasil y consideró que su desembarco en la televisión argentina podría producirse posteriormente.

La expectativa no resulta extraña: la novela original volvió este año a la pantalla de Telefe, donde continúa sumando espectadores.

Qué actores regresan a Avenida Brasil 2: vuelven Carminha, Nina y Tifón

Uno de los mayores atractivos de la continuación es el regreso de los personajes que hicieron inolvidable a la primera historia.

Adriana Esteves volverá a interpretar a Carminha, la mujer ambiciosa y manipuladora que se convirtió en el centro de los conflictos de la novela.

También está previsto el regreso de Débora Falabella como Rita/Nina, la protagonista cuya vida quedó marcada por la traición de su madrastra.

A ellas se suma Murilo Benício en el papel de Tifón, el exfutbolista que formó una familia con Carminha sin conocer todos los secretos de su pasado.

Entre los nombres vinculados con la nueva producción también aparecen Cauã Reymond, Eliane Giardini, Marcos Caruso y Letícia Isnard, junto con incorporaciones al elenco.

La continuación estará a cargo de João Emanuel Carneiro, creador de la historia original, una decisión que busca mantener el espíritu de la novela que conquistó al público hace más de una década.

Por qué Avenida Brasil fue una de las novelas más exitosas

Estrenada en Brasil en 2012, Avenida Brasil trascendió las fronteras de su país y se convirtió en un fenómeno internacional.

La historia comenzaba con Rita, una niña que sufría una profunda traición familiar. Después de la muerte de su padre, su madrastra Carminha la abandonaba en un basural para quedarse con el dinero de la familia.

Con el paso de los años, Rita crecía lejos de Brasil y regresaba bajo una nueva identidad: Nina.

Su objetivo era acercarse a Carminha, ingresar en su casa y ejecutar una venganza cuidadosamente planificada. Pero el reencuentro con Jorgito, su amor de la infancia, complicaba sus planes.

Los enfrentamientos entre Nina y Carminha, las mentiras familiares y los giros inesperados transformaron a la ficción en una de las novelas más comentadas de su época.

La producción llegó a numerosos países y tuvo una repercusión especialmente fuerte en Argentina, donde sus personajes se instalaron en la cultura popular.

Avenida Brasil volvió a Telefe: dónde ver los capítulos originales en Argentina

Mientras crece la expectativa por la segunda temporada, los seguidores argentinos pueden volver a disfrutar de la historia original.

Desde agosto de 2026, Telefe emite nuevamente Avenida Brasil dentro del ciclo Historias de corazón, presentado por Virginia Lago.

Además, los episodios emitidos pueden encontrarse durante un período limitado en el sitio web oficial de Telefe.

La novela también cuenta con opciones de reproducción a través de ViX y Prime Video, aunque la disponibilidad puede variar según el servicio y la suscripción.

El regreso de Avenida Brasil 2 plantea una nueva oportunidad para reencontrarse con sus personajes más recordados. Más de una década después, la gran incógnita es qué nuevas historias enfrentarán Carminha, Nina y Tifón, y si la continuación conseguirá despertar la misma pasión que la primera temporada.