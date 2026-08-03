¡Hoy vuelve ella! Virginia Lagos regresa a la TV argentina de la mano de Avenida Brasil: a qué hora y dónde verla

La actriz reabre su histórico living para acompañar las meriendas de los espectadores con su clásico ritual de la taza de té en mano, empatía a flor de piel y la presentación de grandes producciones dramáticas que dejaron una huella en la audiencia.

El esperado regreso del programa será el lunes 3 de agosto de 2026 a las 16.45, por la pantalla de Telefe. En esta nueva etapa, el ciclo acompañará a los televidentes de lunes a viernes en esa misma franja horaria.

Para este relanzamiento, la señal eligió a Avenida Brasil, una de las superproducciones dramáticas más exitosas de todos los tiempos que ahora regresa para que miles de personas puedan revivirla o descubrirla por primera vez.

La venganza de Nina y Carmina: el fenómeno que vuelve a atrapar

La elección de la tira brasileña no es casual. Avenida Brasil se transformó en un fenómeno social y cultural sin precedentes durante su emisión original, logrando paralizar el país con sus picos de rating.

La trama sigue los pasos de Rita (interpretada por Débora Falabella), una joven que regresa bajo la identidad de Nina para consumar su venganza contra su despiadada madrastra, Carmina (Adriana Esteves), la mujer que le robó la infancia, la dejó en la calle y destruyó a su familia.

De meme cariñoso a ícono de la televisión argentina

El debut de Virginia Lago como anfitriona vespertina ocurrió el 9 de enero de 2012. Lo que comenzó como una introducción previa a películas dramáticas de la tarde se convirtió rápidamente en una marca registrada de la televisión nacional:

Sello de calidad: la naturalidad de sus reflexiones y su fraseología pausada transformaron al ciclo en un refugio para la audiencia.

la naturalidad de sus reflexiones y su fraseología pausada transformaron al ciclo en un refugio para la audiencia. Fenómeno en redes: con la llegada de Twitter e Instagram, el estilo de la conductora fue adoptado masivamente por el público joven, convirtiéndola en un meme cariñoso que trascendió a las pantallas.

con la llegada de Twitter e Instagram, el estilo de la conductora fue adoptado masivamente por el público joven, convirtiéndola en un meme cariñoso que trascendió a las pantallas. Reconocimiento de la industria: en 2013, el éxito del formato la llevó a ganar el Premio Martín Fierro a la Mejor Conductora .

en 2013, el éxito del formato la llevó a ganar el . Formato multipropósito: el espacio no solo albergó cine internacional, sino también telenovelas icónicas, ficciones unitarias de producción propia y series aclamadas como la catalana Pulseras Rojas.

A partir de este lunes, el público tendrá una nueva cita vespertina para revivir el duelo entre Rita y Carmina o descubrirlo por primera vez, siempre con la compañía cercana de Virginia Lago.