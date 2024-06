Cómo es «Cris Miró (Ella)», la biopic de la primera mujer trans del espectáculo argentino

A 25 años de su fallecimiento, llega ´»Cris Miró (Ella) a TNT y Flow. La serie original de TNT y Flow basada en la vida de la vedette, actriz y bailarina trans que brilló en los escenarios porteños en los años noventa, se estrenará en TNT el 23 de junio a las 22:00, con nuevos episodios cada domingo y estará disponible completa en Flow a partir del 24 del mismo mes. Además de contar con la presencia de Katja Alemann, Victorio D’Alessandro, Martín “Campi” Campilongo, Agustín “Soy Rada” Aristarán y Adabel Guerrero, entre otros, la biopic estará protagonizada por la española Mina Serrano, la granadina que se hizo famosa con la serie «Veneno».

Con ocho episodios de 30 minutos, la historia basada en la novela “Hembra, Cris Miró – Vivir y morir en un país de machos” de Carlos Sanzol, recorrerá la vida y trayectoria de uno de los exponentes más imponentes y emblemáticos de los años 90.

En 1995, Cris Miró fue elegida como la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Una sensual y ambiciosa Cris vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía. Dejó atrás su vida y un género que no la representaba y construyó su identidad como Cris Miró, una mujer magnética que logró, al calor de la fama, visibilidad y aceptación en la sociedad argentina. Sin embargo, un diagnóstico de HIV positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió.

Con guión de Martín Vatenberg y Lucas Bianchini, y dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, la serie está protagonizada por Mina Serrano, la artista de 27 años nacida en Granada, que tiene una amplia trayectoria como modelo y performer. Ella prefiere definirse, al igual que Cris, como vedette, porque engloba todo lo que hace.

Según contó en varios reportajes que, aunque su familia siempre la aceptó, pasó una adolescencia difícil. «Sufrí un bullying más parecido al mobbing: me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo. No era solo porque ‘tuviera pluma’ o me vieran femenina, es que, además, era gótica, pero a mi manera; no encajaba ni con las góticas. Mis gustos eran raros para ellos, consideraban que hablaba raro… Eran tantas cosas que ni sabían por dónde atacarme, así que simplemente me desplazaron y hacían como que no existía».

En España, la serie «Veneno», revolucionó el mundo de las ficciones basadas en historias reales, y ella reconoce ese impacto. “Siempre hay algo de activismo, pero también de tendencia, cuando sucede lo que está pasando con la visibilidad trans en este momento. El impacto de Veneno ha sido maravilloso, y está generando un movimiento positivo a favor del colectivo trans. Es algo que sin duda me beneficia. Pero no resultaría ético si se quedara solo en tendencia. Me gusta que los personajes trans sean protagonistas de las historias. Ahora estamos en el foco mediático, pero, salvo en el caso de algunas creadoras, son las protagonistas de esas historias las que reciben la atención. Sería muy chulo ver a más personas trans a los mandos de la ficción o del arte en general, porque está claro que hay mucho talento”.