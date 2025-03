Sufría tanto dolor que «prefería morir»: es de Cipolletti y busca alivio con un tratamiento innovador en Roca

La neuralgia del trigémino, antes conocida como «enfermedad del suicidio», según cuenta Jorge Hermosilla, médico anestesiólogo e especialista en dolor de Roca; es un trastorno que causa dolor facial intenso y agudo. Es un tipo de dolencia neuropática que afecta al nervio trigémino.

Cuando a Isaías «Geo» Casanova (73) se lo diagnosticaron, entendió todo. Todavía se acuerda como si fuera ayer de «ese domingo» cuando empezó a sentir una especie de «descarga eléctrica» en su pómulo, debajo del ojo. No podía comer, no podía tragar, se tocaba la zona para calmar, se alteraba y no sabía que hacer. La molestia no se iba y era cada vez más fuerte.

Su familia no sabía qué más hacer. Sentían que de a poco lo iban perdiendo. «Ya no era nuestro papá», contó una de sus hijas, Tatiana; mientras lo acompañaban en el consultorio. Además del dolor, estaba tan medicado que desvariaba y se dormía. «Era verlo todo el día dormir o dopado», contó su nieto Diego, de 24 años. Hasta que un día se perdió de su casa y dijeron «basta».

“Ya no aguantaba. Para comer me tenía que sacar los anteojos y pegarme y mover la mandíbula. Ahí me pasaba un poco, no todo pero podía comer, tomar líquido”, contó Isaías a Diario RÍO NEGRO, en la previa a iniciar un tratamiento con el que pretender ponerle fin a la patología que sufrió tres años.

«Una vez estábamos en Chile y nos soportaba el dolor y tuvimos que venir porque ya no le daba más». Eve Ibañez, esposa del paciente, Isaías.

Ese fin de semana terminó en la guardia y le dieron medicación, pero no detectaban qué era. “Es insoportable, no se lo deseo a nadie”, agregó el paciente de 73 años. Fue así como circuló por una cantidad de especialistas como odontólogos, otorrinolaringólogos, traumatólogos, neurólogos y hasta psiquiatra, pero el problema no se resolvía.

La única alternativa hasta ese momento era la medicación y cada vez dosis más altas. Hasta que un neurocirujano -cuando ya habían detectado que se trataba de una Neurálgia del Trigénimo- le indicó una derivación a Buenos Aires al Hospital de Clínicas para ser intervenido quirúrgicamente.

Una vez en Capital Federal, no logró la cirugía por problemas con su obra social PAMI. Volvieron a indicarle lo mismo, un nuevo intento y ya lleva esperando “un año y cuatro meses”. Todavía no lo llaman, en medio del dolor y el poco alivio de la medicación con sus contraindicaciones y limitaciones por las cuales tuvo que dejar de manejar y ya no podía estar solo.

«Estuvimos todos los días insistiendo, insistiendo, insistiendo”, contó su hija Cristina. Hasta que descubrieron que el caso estaba “archivado desde julio”, según contaron los familiares.

En ese contexto desesperante, recordaron el Centro del Tratamiento del Dolor, una clínica en Roca por la que habían pasado alguna vez antes de viajar los 1.200 kilómetros. Su esposa le sacó un sobre turno, sin dudarlo. Allí apareció la alternativa de hacer el tratamiento de Radiofrecuencia Térmica y Pulsada en el Alto Valle, cerca de casa y de una forma menos invasiva.

«Nunca llegó a tratarse por la burocracia de la obra social y estaba a la espera de la confirmación», comentó el médico Hermosilla.

«El paciente estuvo esperando un procedimiento que nunca se concretó y se que iba a realizar a 1200 kilómetros de su ciudad; y que se puede realizar en el alto Valle y Neuquén». Jorge Hermosilla, médico anestesiólogo y especialista en dolor de Roca.

Fue así que luego de atravesar tres años de esta manera, la familia completa se reunió y tomó la decisión junto a Orlando: no ir a Buenos Aires y quedarse en Roca a concretar la práctica.

Hoy 6 de marzo y con cobertura de PAMI se llevó adelante en el Centro de Tratamiento del Dolor a cargo de Jorge Hermosilla, médico tratante. Pasadas las 17, el hombre salió del procedimiento en buen estado de salud y sus familiares esperan su recuperación.

Actualmente, Orlando está jubilado, pero durante toda su vida había trabajado en una papelera que elabora bandejas para fruta y huevos en Cipolletti.

El tratamiento para el dolor

La Radiofrecuencia Térmica y Pulsada es un tratamiento ambulatorio con anestesia local, con el cual el paciente encuentra alivio y deja la medicación. «La radiofrecuencia es un procedimiento nuevo», aseguró el especialista de Roca.

“Un resultado positivo en este caso sería eliminar el dolor”, contó Hermosilla. Estadísticamente, dura cinco años el alivio y luego podría reincidir, pero depende del caso.

Qué es la Neurálgia del Trigénimo

Es un trastorno del nervio trigémino que causa dolor facial crónico, intenso y punzante. También se la conoce como «tic doloroso».

Los síntomas más comunes son: dolor en una mitad de la cara, dolor que se siente como una descarga eléctrica, se activa al tocarse la cara, masticar, hablar o cepillarse los dientes.

Entre las causas se destacan: vaso sanguíneo que presiona el nervio trigémino, Esclerosis múltiple, tumor cerebral o otras enfermedades que causan inflamación en el cuerpo.