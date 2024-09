Con nuevo elenco, «Radojka» vuelve este fin de semana al Alto Valle

Radojka es una anciana croata radicada en Argentina desde hace años, sin familia en el país, que pasa sus días al cuidado de Gloria y Lucía. Los roles son evidentes, también las dependencias. Pero: ¿Radojka depende de ellas o ellas de Radojka?



“Radojka”, además de ser el nombre de una adulta mayor al cuidado de dos mujeres, es el nombre de una tragedia en clave de comedia o una comedia trágica. O ambas cosas como suele suceder cuando la dramturgia es en clave de humor negro.



Escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, dirigida por Diego Rinaldi y actuada por Viviana Saccone y Eugenia Tobal, “Radojka” es una obra en la que las dos mujeres se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama de comedia y las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo porque ¿qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? ¿Qué qué estarían dispuestas a hacer ellas? Pasen y vean si quieren saber la respuesta.



“Radojka” se presentará este fin de semana en el Alto Valle con funciones este viernes a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti; mañana sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén; y el domingo, en una doble función, a las 20 y 21.30, en Casa de la Cultura de Roca. Las entradas están disponibles en las boleterías de las salas y por sistema a través de plateanet. com.



En diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Viviana Saccone y Eugenia Tobal contaron cómo les llegó la propuesta de conformar el elenco de esta multipremiada y aclamada obra, contaron cómo son sus personajes y qué características tiene esta puesta en escena, respecto de otras de la misma obra.

Radojka, secretos del nuevo elenco



Protagonizadas en su momento por Paula Cabrero, Marcela Kloosterboer. Emilia Mazer, Patricia Viggiano, Patricia Palmer y Cecilia Dopazo, hacía tiempo que el productor Matías Ferragut buscaba convencer a Viviana Saccone y Eugenia Tobal para conformar un elenco de gira por el interior del país. Por cuestiones de agenda laboral de ambas, la cosa se estiró hasta que pudieron y, tras leer el texto, no dudaron en decir que sí.

Es una comedia de humor negro que habla de hasta dónde uno es capaz de tomar ciertas decisiones para conservar algo que necesita , ya sea por necesidad o por ambición”. Eugenia Tobal, coprotagonista de «Radojka».

“Lo leí y me enamoré del personaje de Lucía”, dice Viviana Saccone. “Me pareció que realmente era un personaje riquísimo, los dos personajes no son, ambos son muy lindos, pero con Lucía me pasó algo como muy particular, dentro de la locura que es la historia. Porque para los que ya la hayan visto y los que vayan a descubrirla, es una historia totalmente desopilante, pero me enterneció mucho de todos”.



Para Eugenia Tobal, el personaje de Gloria, la otra mujer al cuidado de Radojka, no fue tan fácil componer su personaje: “Es un personaje que hacía Patricia Palmer, componía un personaje mucho más grande. Inclusive ella le daba una impronta de una mujer más grande todavía. Entonces tuve que encontrarle el tono a este cuerpo que soy yo y a esta artista que soy yo y bajarle un poco la edad, encontrarle otro dinamismo, otra velocidad. Así que aparecieron dos personajes totalmente nuevos, tanto el de Vivi como el mío, y la obra cobró como otra esencia. La misma letra, pero con otra esencia”.



“Son dos personajes mucho más dinámicos, tienen mucho más movimiento corporal”, explica Tobal, respecto de la puesta en escena protagonizada por Patricia Palmer y Cecilia Dopazo. “La otra puesta era más estática, tenía como otro comportamiento físico, en cambio acá mi personaje tiene mucho movimiento, es más vital, tiene como una estructura mucho más jovial, si se quiere. Entonces apareció otra cosa que estaba buena, una cuidadora mucho más joven, mucho más entusiasta. Si bien el personaje es el más grande de las dos, era como más joven que en la anterior puesta”.

Gloria y Lucía, amigas pero diferentes



“Todo lo que yo te voy a decir va a sonar a drama”, advierte Viviana Saccone sobre su personaje. “Y creo que tiene que ver con la contracara que tiene toda gran comedia desopilante, ¿no? Porque es una comedia donde la gente va a estallar de risa. Todo lo que pasa es una tragedia, todo, absolutamente todo lo que ocurre es una tragedia, pero contada de una manera que se van a morir de la risa, no van a poder creer lo que están viendo. Y eso no escapa a lo que es Lucía”.

Yo la paso genial en el escenario con Eugenia, nos divertimos mucho y la gente también, entienden el código de humor, porque es un humor negro muy desopilante”. Viviana Saccone, coprotagonista de Radojka.



“Yo creo que Lucía es una gran víctima de todo, en principio de un montón de gente, incluso de su familia. Yo la siento como víctima de toda su familia, ha sido víctima de su madre, víctima de su hijo, una mujer absolutamente sufrida, una mujer con pocas armas, que sale adelante y se defiende como puede. Y eso la convierte en este ser tan absolutamente vulnerable y a la defensiva de todo”, describe quien fuera protagonista de Pro siempre mujercitas, Los buscas de siempre y Montecristo, entre otros grandes éxitos de la tevé.



“Gloria es como la más astuta, la más fría, como la más calculadora a la hora de tomar esa decisión de qué hacer para conservar su trabajo”, dice Eugenia de su personaje. “Toma esa situación de lo que sucede con mucha más naturalidad y ávida de necesitar la continuidad de su trabajo. Yo la pensé como una jovencita que necesita continuar y que todo le pasa por un lugar mucho más liso y llano, no se cuestiona demasiado lo que sucede. Es decir, hablamos de la muerte, de la vejez, tiene mucho humor negro la obra y ella maneja este tipo de humor de una forma como muy natural. No se cuestiona demasiado sobre esas barbaridades que suceden. Y que a la vez, si lo pensás, no está mal tomarse las cosas así. Sobre todo porque a todos nos va a llegar el momento de la vejez y el momento de que tengamos que partir. Entonces, bueno, en ese caso la desesperación la hace como pensar en un montón de situaciones lógicas, si querés”. Pero, al final de la obra, que es maravilloso, Gloria no termina siendo tan astuta”, sugiere Tobal. “Me parece que la otra termina siendo más astuta que ella”.

Algo pasó con Radojka



En un momento, Lucía llega a casa de Radojka y encuentra a Gloria con una terrible noticia: Radojka murió. Pero ese no es el punto, sino lo que ellas harán con Radojka y por qué lo harán. “Nosotras nos jugamos más por esta cosa de la pérdida del trabajo”, dice Eugenia.



Ambas mujeres necesitan trabajar por la cuestión económica. Pero este trabajo tiene para ellas algo más que el sueldo, que es muy bueno por cierto: porque están súper cómodas, viviendo de arriba en una casa que prácticamente les pertenece, cuidando a una mujer que prácticamente no se vincula. Entonces ,es como la mina de oro para ellas. El personaje de Vivi dice en un momento dice algo así como ‘porque esa es nuestra casa, nosotros somos familia’. Inesperadamente todo cambia y ahí es donde lo que les pertenecía en realidad no les pertenece nada”.



¿Y qué hay de Radojka? “Si bien no aparece en la obra, aparece todo el tiempo porque es la gran protagonista y se la nombra de principio a fin”, aclara Saccone.

“Radojka va a aparecer”, sugiere Tobal. “Radojka es otro personaje, claramente. Es la obra. Es la protagonista de la que siempre hablamos. Sí, en algún momento Radojka aparece”.