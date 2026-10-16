Fiesta de los Productores en Añelo: cómo estará el clima, recomendaciones y a qué hora tocan Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo

Después de la tormenta, llega la fiesta. Añelo celebrará este viernes la jornada inaugural de la Fiesta de los Productores, un día que tendrá como protagonistas a Las Pastillas del Abuelo y Eugenia Quevedo. La entrada es libre y gratuita y la organización confirmó la realización del evento en medio de las difíciles condiciones climáticas. Para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por lluvias en la región.

La quinta edición del festival se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre en el predio municipal, un evento que contará también con propuestas gastronómicas y feriantes. La fiesta cerrará el domingo con la tradicional jineteada. Según informó el municipio, los trabajos de reacondicionamiento permitieron preparar el lugar después de las intensas lluvias que afectaron a la localidad.

Cómo estará el clima en Añelo durante la Fiesta de los Productores

El pronóstico del SMN anticipa condiciones inestables para Añelo durante el fin de semana. Para este viernes se esperan temperaturas de entre 10 y 18 grados, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la jornada.

El temporal de lluvia registrado el jueves provocó una importante crecida que complicó la circulación entre Rincón de los Sauces y Añelo. Este viernes, el desborde del arroyo alcanzó la Ruta 5 y obligó a interrumpir el paso en el puente Carranza.

Así está el predio en horas de la mañana de este viernes.

El reporte también contempla lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían dejar abundante agua en períodos cortos y ocasional caída de granizo. El organismo estimó valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de que se superen en algunos sectores.

Para el sábado, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 8 y 20 grados, con probabilidad de precipitaciones durante buena parte del día. La organización recomienda que el público tenga en cuenta las condiciones meteorológicas al planificar su llegada al predio. La apertura oficial está prevista para las 16, aunque los espectáculos musicales comenzarán por la noche.

Las Pastillas del Abuelo en Añelo: a qué hora se presentan

La primera noche tendrá como uno de sus artistas principales a Las Pastillas del Abuelo, que subirán al escenario de 22.30 a 23.40.

La banda liderada por Piti Fernández será uno de los números más esperados del viernes, en una grilla que combina rock, folklore y música popular. El grupo llega luego de una convocante presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado 10 de octubre y promete un show como siempre apasionante.

A qué hora canta Euge Quevedo en la Fiesta de los Productores de Añelo

En tanto Euge Quevedo y La Banda de Carlitos tocarán en el tramo final de la jornada. El espectáculo está previsto para la madrugada del sábado, entre la 1.45 y las 2.55, después de las presentaciones de LPDA e Indio Lucio Rojas.

La cantante cordobesa llega a Neuquén después de presentarse este jueves en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, en un show colmado de gente. También en los último días, fue reconocida junto a su grupo como mejor banda de cuarteto en los Martín Fierro de la Música, un premio que se suma a un gran presente artístico.

La grilla completa del viernes 16 en la Fiesta de los Productores

La programación de la primera noche comenzará con las presentaciones de artistas locales y continuará hasta la madrugada. Estos son los horarios anunciados:

19.40 a 20: bienvenida de los conductores.

bienvenida de los conductores. 20 a 20.35: Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces y Folklore Municipal Infantil.

Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces y Folklore Municipal Infantil. 20.40 a 21.20: Kathy López.

Kathy López. 21.30 a 22.10: Estirpe.

Estirpe. 22.30 a 23.40: Las Pastillas del Abuelo.

Las Pastillas del Abuelo. 00.10 a 1.20: Indio Lucio Rojas.

Indio Lucio Rojas. 1.45 a 2.55: Euge Quevedo y LBC.

Euge Quevedo y LBC. 3.20 a 4.05: 3 de Tequila.

3 de Tequila. 4.20 a 5.05: Abigail y su Conjunto.

En tanto el sábado 17 será el turno de La Sole y Ke Personajes, en una celebración que continuará con espectáculos y actividades de todo tipo para quienes se acerquen al predio.

Los accesos al predio y la lista de objetos prohibidos: conservadores, bebidas alcohólicas y más

Para quienes concurran en vehículo, los ingresos estarán habilitados por calle 6, Intendente Tanuz y calle 20. El acceso peatonal será por calle 24, desde el puente. La organización pidió circular con precaución y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.

El operativo también contempla controles policiales en los accesos. No se permitirá entrar con objetos contundentes que puedan provocar lesiones, como palos, sombrillas y conservadoras; elementos inflamables o pirotecnia; banderas con estructuras rígidas o metálicas; perfumes y aerosoles; bebidas alcohólicas; ni elementos cortopunzantes.

La lista incluye «armas de fuego, de aire comprimido o réplicas, sustancias ilegales, estupefacientes y solventes». Los medicamentos personales solo estarán permitidos con receta y la documentación correspondiente. Los elementos prohibidos que se detecten en el ingreso serán retirados.