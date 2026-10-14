Fiesta de los Productores de Añelo: confirmaron los horarios de La Sole, Ke Personajes, Euge Quevedo y Las Pastillas del Abuelo

La fiesta se celebra en el Predio Municipal, ubicado en la Calle 24 de la localidad.

La Fiesta Provincial de los Productores de Añelo confirmó los horarios de los espectáculos que tendrán como artistas principales a La Sole, Ke Personajes, Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo este viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Según el cronograma difundido por la Municipalidad de Añelo, los espectáculos comenzarán alrededor de las 19.30 y se extenderán hasta la madrugada, con propuestas musicales, talleres y danzas.

Fiesta de los Productores de Añelo: a qué hora tocan Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo

La primera jornada tendrá presentaciones de artistas locales y nacionales, con Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo entre los números más esperados. Estos son los horarios confirmados para el viernes:

19.40 a 20: bienvenida de conductores.

bienvenida de conductores. 20 a 20.35: talleres y danzas.

talleres y danzas. 20.40 a 21.20: Kathy López.

Kathy López. 21.30 a 22.10: Estirpe.

Estirpe. 22.30 a 23.40: Las Pastillas del Abuelo.

Las Pastillas del Abuelo. 00.10 a 01.20: Indio Lucio Rojas.

Indio Lucio Rojas. 01.45 a 02.55: Euge Quevedo y LBC.

Euge Quevedo y LBC. 03.20 a 04.05: 3 de Tequila.

3 de Tequila. 04.20 a 05.05: Abigail y su Conjunto.

La Sole y Ke Personajes en Añelo: los horarios del sábado 17 de octubre

El sábado será el turno de Soledad Pastorutti y Ke Personajes, los nombres principales de la quinta edición. La programación también incluye a Los Campedrinos, un duo emergente del folklore argentino que ganó reconocimiento en el último tiempo. El cronograma completo es el siguiente:

19.40 a 19.55: bienvenida de conductores.

bienvenida de conductores. 19.55 a 20.30: talleres municipales.

talleres municipales. 20.35 a 21.15: Sergio Gonal.

Sergio Gonal. 21.35 a 22.50: Campedrinos.

Campedrinos. 23.20 a 00.50: Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti. 01.20 a 02.50: Ke Personajes.

Ke Personajes. 03.10 a 04: Tomás Zacarías.

Tomás Zacarías. 04.15 a 05.05: Los Menas.

La Fiesta Provincial de los Productores se desarrollará en el Predio Municipal ubicado en la calle 24 de la localidad.

El domingo será el turno de la jineteada y el Gran Broche de Oro

La celebración continuará el domingo con una jornada que tendrá como protagonista al Espectacular Desafío de Tropilleros y Gran Broche de Oro, organizado por el Centro Tradicionalista Entre Toldos y Fortines.

La actividad comenzará a las 11 con el izamiento del pabellón nacional y provincial. A las 11.40 comenzará el desafío en categoría gurupa con tropillas invitadas. A las 15 será el turno del Broche de Oro en categoría crinas, con caballos y jinetes elegidos. Luego, a las 16, se realizará el desafío en categoría bastos con encimera y tropilleros invitados.

Expectativa por el show de La Sole después de su presentación en la despedida de Messi.

La competencia repartirá $10.000.000 en la categoría Bastos, distribuidos en $5.000.000 para el primer puesto, $3.000.000 para el segundo y $2.000.000 para el tercero. En Gurupa habrá $8.000.000: $4.000.000 para el primero, $2.500.000 para el segundo y $1.500.000 para el tercero. Además, el Broche de Oro tendrá un premio único de $1.500.000.

Para el Gran Broche de Oro en Crinas estarán presentes los siguientes cruces: