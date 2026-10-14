Fiesta de los Productores de Añelo: confirmaron los horarios de La Sole, Ke Personajes, Euge Quevedo y Las Pastillas del Abuelo
La quinta Fiesta Provincial de los Productores se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre. La Municipalidad publicó la grilla completa con los horarios. Los festejos iniciarán alrededor de las 19.30 y se extenderán hasta la madrugada.
La Fiesta Provincial de los Productores de Añelo confirmó los horarios de los espectáculos que tendrán como artistas principales a La Sole, Ke Personajes, Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo este viernes 16 y sábado 17 de octubre.
Según el cronograma difundido por la Municipalidad de Añelo, los espectáculos comenzarán alrededor de las 19.30 y se extenderán hasta la madrugada, con propuestas musicales, talleres y danzas.
Fiesta de los Productores de Añelo: a qué hora tocan Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo
La primera jornada tendrá presentaciones de artistas locales y nacionales, con Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo entre los números más esperados. Estos son los horarios confirmados para el viernes:
- 19.40 a 20: bienvenida de conductores.
- 20 a 20.35: talleres y danzas.
- 20.40 a 21.20: Kathy López.
- 21.30 a 22.10: Estirpe.
- 22.30 a 23.40: Las Pastillas del Abuelo.
- 00.10 a 01.20: Indio Lucio Rojas.
- 01.45 a 02.55: Euge Quevedo y LBC.
- 03.20 a 04.05: 3 de Tequila.
- 04.20 a 05.05: Abigail y su Conjunto.
La Sole y Ke Personajes en Añelo: los horarios del sábado 17 de octubre
El sábado será el turno de Soledad Pastorutti y Ke Personajes, los nombres principales de la quinta edición. La programación también incluye a Los Campedrinos, un duo emergente del folklore argentino que ganó reconocimiento en el último tiempo. El cronograma completo es el siguiente:
- 19.40 a 19.55: bienvenida de conductores.
- 19.55 a 20.30: talleres municipales.
- 20.35 a 21.15: Sergio Gonal.
- 21.35 a 22.50: Campedrinos.
- 23.20 a 00.50: Soledad Pastorutti.
- 01.20 a 02.50: Ke Personajes.
- 03.10 a 04: Tomás Zacarías.
- 04.15 a 05.05: Los Menas.
La Fiesta Provincial de los Productores se desarrollará en el Predio Municipal ubicado en la calle 24 de la localidad.
El domingo será el turno de la jineteada y el Gran Broche de Oro
La celebración continuará el domingo con una jornada que tendrá como protagonista al Espectacular Desafío de Tropilleros y Gran Broche de Oro, organizado por el Centro Tradicionalista Entre Toldos y Fortines.
La actividad comenzará a las 11 con el izamiento del pabellón nacional y provincial. A las 11.40 comenzará el desafío en categoría gurupa con tropillas invitadas. A las 15 será el turno del Broche de Oro en categoría crinas, con caballos y jinetes elegidos. Luego, a las 16, se realizará el desafío en categoría bastos con encimera y tropilleros invitados.
La competencia repartirá $10.000.000 en la categoría Bastos, distribuidos en $5.000.000 para el primer puesto, $3.000.000 para el segundo y $2.000.000 para el tercero. En Gurupa habrá $8.000.000: $4.000.000 para el primero, $2.500.000 para el segundo y $1.500.000 para el tercero. Además, el Broche de Oro tendrá un premio único de $1.500.000.
Para el Gran Broche de Oro en Crinas estarán presentes los siguientes cruces:
- Mauro Vila vs. Discutido, de la tropilla El Chaparral.
- Nicolás Amaya vs. El Cuentos Cortos, de la tropilla El Descarte.
- Segundo Lagos vs. La Cantora, de la tropilla La Rebelde.
- Matías Escobar vs. El Gringo, de la tropilla La Ñuke Mapu.
- Damián Urbina vs. El Kasique, de la tropilla La Huanguelen.
- Enzo Bardaro vs. La Lezna, de la tropilla Los del Ahuca.
- Alan Sisterna vs. El Cholito, de la tropilla Mis Dos Ángeles.
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