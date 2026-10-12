Video | De qué se trata «Buscando a Patricio Rey», el proyecto detrás de las imágenes inéditas del Indio Solari y Los Redondos

Las redes sociales y los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota entraron en ebullición en las últimas horas tras la filtración de un teaser de «Buscando a Patricio Rey», un documental que promete sacar a la luz imágenes inéditas de la mítica banda liderada por el Indio Solari. Se trata de material fílmico original de 1985, registrado en formato Súper 8, que estuvo perdido durante casi cuarenta años en el altillo de una antigua casona en San Miguel. El hallazgo incluye la prueba de sonido, el detrás de escena y un recital a tres cámaras brindado el 28 de diciembre de ese año en Palladium, el legendario local porteño.

La aparición del video, gracias a la difusión del periodista Roberto Parrottino, sorprendió a los propios realizadores al filtrarse en internet antes de cualquier anuncio oficial, y desató todo tipo de especulaciones sobre su origen y el futuro del proyecto. Augusto Giménez Zapiola y Mariano Mucci, directores de la película junto a Aníbal Girbal, explicaron en una entrevista radial que se trata de un minucioso trabajo de restauración de cintas originales que actualmente están sincronizando, cuadro a cuadro, con el audio de consola de aquella histórica noche previa al estallido masivo del fenómeno ricotero.

El origen del material: de un videoclip frustrado al hallazgo en San Miguel

La historia detrás de estas imágenes inéditas se remonta a la «primavera democrática» de 1985. Mucci y Giménez Zapiola, entonces estudiantes de cine de 23 años y fervientes seguidores de Los Redondos, contactaron a la banda con el sueño de grabarles su primer videoclip, motivados por la reciente aparición de MTV. Tras un encuentro en el departamento de Girbal en el barrio porteño de Recoleta —donde proyectaron cortos en Súper 8 con la presencia del Indio, Skay Beilinson, la Negra Poli y otros miembros—, el grupo aceptó la propuesta de rodar un video para la canción «Criminal Mambo», del recién estrenado álbum Gulp!.

El proyecto avanzó con entusiasmo: mantuvieron reuniones semanales con el Indio Solari (quien llegaba «con su maletín de cuero y una botella de ginebra» para escribir el guion) y llegaron a realizar pruebas de cámara en un estudio, donde lograron captar imágenes del Indio bailando solo frente a un fondo pintado de cielo.

https://t.co/Cg5PRsvDHg — Roberto Parrottino (@rparrottino) October 11, 2026

También fueron invitados a registrar el show del 28 de diciembre en Palladium a tres cámaras y grabar el detrás de escena. Sin embargo, la Negra Poli les comunicó abruptamente la cancelación del proyecto del videoclip argumentando que se sentía como «una estudiantina», e instauró así el famoso mito de que Los Redondos nunca harían un videoclip oficial.

A partir de entonces, las cintas originales en Súper 8 quedaron archivadas y olvidadas en un altillo de la casa de Girbal en San Miguel, mientras que durante años solo circularon versiones de pésima calidad (transferidas precariamente proyectando la película contra una pared). El gran quiebre ocurrió a fines del año pasado, cuando hallaron las bobinas originales mudas y Giménez Zapiola las llevó a un laboratorio especializado en Madrid. Allí, las cintas fueron sometidas a un riguroso tratamiento de limpieza y conservación, y se escanearon cuadro por cuadro en resolución 4K, devolviendo a las imágenes una nitidez y un color espectaculares.

El arduo proceso de sincronización y el detrás de escena

Actualmente, el principal desafío de los realizadores es la edición sonora del documental. Al estar filmado en formato Súper 8 mudo, el equipo debe sincronizar de manera artesanal el material visual con un excelente registro de audio de consola que poseen de aquel recital. «Tenés que adivinar cada toma a qué parte del recital corresponde, tenés que ver qué están tocando, qué está cantando el Indio, qué ritmo. Es un trabajo de hormiga», detalló Mucci.

Además del show en vivo, el material filtrado en el adelanto permite espiar la intimidad de la banda en el backstage de Palladium. En esas escenas se observa una faceta sumamente distendida y lúdica de los músicos en sus primeros años: se los ve probándose gorros y jugando con rollos de papel higiénico mientras suena de fondo la Obertura 1812 de Chaikovski, clásica música de presentación de sus shows.

«Había esa confianza con ellos como para meternos en el backstage y filmar eso. Había esa cosa cercana, ese momento de Los Redondos», recordó Giménez Zapiola sobre aquella jornada, en la que los jóvenes cineastas presenciaron incluso la prueba de sonido, a la que Mucci calificó como «el mejor recital» al que asistió en su vida al escuchar a la banda tocar los temas de sus dos primeros discos en la pista vacía del local.

El pedido de la familia del Indio Solari: «No paran de usarlo»

Tras el fallecimiento del cantante el pasado 5 de junio, su familia publicó un fuerte comunicado en redes sociales denunciando la explotación de su figura.

«Desde que se fue no paran de usarlo», expresaron con indignación en un texto firmado por Bruno Solari (su hijo) y Virginia Mones Ruiz, más conocida como «Viru» (su esposa). En el escrito, la familia advirtió que no entrará «en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos», y repudió la proliferación de homenajes oportunistas, la difusión de supuestas cartas finales, testimonios de falsos amigos y contenidos generados con Inteligencia Artificial.