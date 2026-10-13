Ya hay más de 100 bateristas inscriptos para el gran homenaje al Indio Solari en el Skatepark de Roca: cuándo será

Bateristas de toda la región se reunirán para homenajear al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El homenaje al Indio Solari en Roca ya tiene más de 100 bateristas inscriptos y todavía quedan días para anotarse. El encuentro se realizará este sábado 17 de octubre en el skatepark de la ciudad, con una convocatoria que redobla la apuesta de la edición anterior, dedicada a Charly García.

Según publicó este lunes el grupo organizador del evento, Espacio Percusión, 105 músicos ya se inscribieron para participar de la tercera edición de la Fiesta de las Baterías. Será el encuentro más convocante de la actividad hasta el momento.

Cuatro clásicos de Los Redondos sonarán de una manera particular en el skatepark de Roca

La propuesta contará además con una producción audiovisual que registrará los cuatro clásicos de Los Redondos interpretados por los bateristas: «Todo un Palo», «El Pibe de los Astilleros», «Un Ángel para tu Soledad» y «Ji ji ji».

El grupo de percusionistas estará acompañado también por un cantante (Horacio «El Chori» Castro), dos guitarristas (Francisco Nieto y Pablo Ray), un bajista (Javier Lami) y un saxofonista (Emma Nahuelanca).

En un año marcado por la muerte del Indio Solari, Espacio Percusión le rendirá un homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La convocatoria de este año ya superó la meta de 75 bateristas inscriptos que se había planteado inicialmente la organización. En 2024, la primera convocatoria estuvo dedicada a Gustavo Cerati y Soda Stereo y reunió a 33 bateristas. En tanto en 2025, el homenaje fue para Charly García y participaron alrededor de 48 músicos.

El organizador Gastón Tartaglia, docente del taller de Formación de Bateristas de «Espacio Percusión», explicó a Diario RÍO NEGRO que para coordinar las canciones los inscriptos reciben antes del encuentro material para estudiar. La preparación incluye tutoriales, pistas sin batería y partituras que se comparten a través de un grupo de WhatsApp. El resultado del evento se publicará en un video a través de la plataforma Youtube.

Cómo inscribirse para tocar en el homenaje al Indio Solari en Roca

Aunque el plazo inicial de inscripción vencía el 10 de octubre, la convocatoria se extendió. Quienes quieran participar pueden consultar las novedades y acceder al formulario a través de la cuenta de Instagram de Espacio Percusión o ingresar a su sitio web, www.espaciopercusion.com. El evento es con entrada libre y gratuita.

Los bateristas reunidos el año pasado en el Skatepark frente al canal grande.

La actividad se desarrollará de 10.30 a 15.30 en el skatepark ubicado sobre las calles Gelonch y Don Bosco.