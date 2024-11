Lo nuevo del cine: se estrena «El señor de los anillos. La guerra de los Rohirrim»

Si estás buscando algo bueno para comer pocholos en los cines, en los próximos días se viene «El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim», una excelente propuesta para volver a las maravillas que indaga en la mitologia creada por Tolkins. Su estreno será el 13 de diciembre, así que anda reservando entradas y organizando la salida. Esos sí, acomodate tranqui en la butaca porque estarás ahí 2 horas 30 minutos.

La película se sitúa 183 años antes de la historia contada en ‘Las Dos Torres’ y sigue a Helm Hammerhand, quien recibiera el apodo de Mano Martillo, un legendario rey de Rohan que debe defenderse del ejército de los Duledings de Wulf. Este último busca venganza por la muerte de su padre Freca, miembro de la realeza de Rohan que se enfrentó a Helm en un consejo y acabó perdiendo la vida. Ese enfrentamiento tuvo su punto álgido en la que se conoce como la Fortaleza del Abismo de Helm, un bastión construido por los habitantes de Gondor durante los últimos años de la Segunda Edad.

La guerra de los Rohirrim trae a escena la historia de la casa del legendario Rey de Rohan. Un ataque repentino de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su destrucción total”.

«La guerra de los Rohirrim’ es una película de animé y fantasía, por lo que su reparto es únicamente vocal y su versión original es en inglés. Entre sus participantes sobresale con luz Mirando Otto, quien ejerce como narradora retomando el papel de Eowyn que ya fue parte de ‘Las Dos Torres’ como en ‘El Retorno del Rey’.

Como para que tengas un adelanto de lo que te vas a encontrar en la pantalla grande, ya está disponible el trailer. Hay escenas llenas de tensión y sacrificio, donde la lucha por proteger el hogar se convierte en una carga compartida entre padre e hija. Por el otro, se destacan los temas de traición y resistencia, elementos que llevan a impactantes secuencias de combate y enfrentamientos épicos, plasmando el drama y la brutalidad de una guerra que definirá el legado de los Rohirrim.

Peter Jackson, responsable de las aclamadas películas de «El Señor de los Anillos, junto con Fran Walsh (King Kong), también está involucrado como productor ejecutivo en este nuevo proyecto. Distribuida por Warner Bros., esta nueva entrega promete explorar en profundidad el vasto universo de la Tierra Media.

La dirección estuvo a cargo de Kenji Kamiyama, un reconocido director de anime japonés. Kamiyama, con una carrera destacada en la animación, ha trabajado en producciones como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Blade Runner: Black Lotus, Star Wars: Visions y Eien no 831. Su participación garantiza un enfoque visual innovador y una narrativa poderosa para esta ambiciosa propuesta audiovisual.

