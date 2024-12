Naldo Labrín presenta la Misa Criolla en Neuquén, Centenario y Plaza Huincul, entrada libre y gratuita

Antes de que termine el año, Neuquén, Centenario y Plaza Huincul serán testigos de una obra de arte única: Naldo Labrín presenta la Misa Criolla.

La Misa Criolla es una obra musical que transita los 60 años y que sigue vigente. Debutó hace seis décadas en el Vaticano ante el Papa Juan Pablo II, con la participación de su autor Ariel Ramírez, el grupo folklórico Los Fronterizos, el charanguista Jaime Torres, Chango Farías Gómez en la percusión y Luis Amaya en guitarra.

Con la música compuesta por Ariel Ramírez y textos litúrgicos traducidos y adaptados por sacerdotes, esta obra de gran contenido religioso-espiritual, se ha convertido en un emblema del folklore argentino y un sello mundial, en tiempos de Navidad. Quizás sea porque su música está basada en ritmos folklóricos argentinos como: vidala, carnavalito, chacarera, carnaval cochabambino y estilo sureño, provocando una inmediata adhesión y apropiación del pueblo argentino y americano.

En esta oportunidad el destacado músico neuquino Naldo Labrin presenta y dirige la Misa Criolla junto a un elenco de jóvenes músicos de gran trayectoria y formación. «Es una alegría poder visitar localidades del interior con esta obra», dijo Labrin.

«Un obra que vengo haciendo desde muchísimos años y que tuve la oportunidad de hacer con su autora en 1993 en una gira en Neuquén y Río Negro. Osea es una obra que está puesta en mí desde hace muchísimos años. Siempre es un placer hacerla, porque es una obra de fuerte contenido espiritual y que la gente común, la gente de a pie, la gente del pueblo, te recibe con con mucho respeto, y más allá de tener o no fe, se sabe que es un hecho artístico conmovedor», explicó.

El grupo Sanampay aportará los solistas vocales y la base instrumental: Miguel Ángel Michelena y Jorge de los Ríos (tenores), Carlos y José Denda (guitarras), Alexis González (percusión) y Sebastián Vilanova (piano).

También estará Horacio “Rulo” Mendoza, solista de charango y, en esta oportunidad, se presenta como músico invitado. La masa coral está integrada por Coral Neuquén, dirigido por Labrin y el Ensamble Vocal Huincul, dirigido por la profesora Nancy Sierro.

En escena, entre los dos coros e invitados, estarán 52 personas.

Por último Labrin reflexionó sobre la importancia de ver esta obra en este momento de coyuntura: «El país atravesando una situación complicada, una situación límite en algunos aspectos. Y le hace muy bien a la gente esta obra. No como consuelo sino porque siempre el arte en general está para sostener, para ayudar, para compartir y en muchos casos para salvar vidas. Porque se mueve en la fibra sensible de la condición humana, se movilizan un montón de cosas que van más allá de cualquier coyuntura ideológica, política, social, partidaria. Esto es superior a esas instancias que cambian constantemente. Lo que no cambia es el corazón de la gente y el abrazar hechos de esta naturaleza que te une a la gente que la acerca, la contagia«.

Ensamble Plaza Huincul. Foto: gentileza

Coro de Neuquén. Foto: gentileza

Cuándo y dónde ver la Misa Criolla en Neuquén:

Antes de la Navidad, la Misa Criolla llega a tres localidades de la provincia: Neuquén, Centenario y Plaza Huincul.

El viernes 20 de diciembre a las 21 se presentará en el Teatro Español de la ciudad capital, el sábado 21 a las 20 en la Plaza del Bicentenario de Centenario y finalmente el domingo 22 a las 19 en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Plaza Huincul.

En las tres ocasiones se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita.

La organización está a cargo de la Fundación BPN y las Municipalidades de Centenario y Plaza Huincul. Auspician el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén y Fundación BPN. Acompaña Fundación para las Artes.