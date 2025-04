La mujer de Aníbal Lotocki: “Me parece una barbaridad que digan que me robé una nena”

La mujer de Aníbal Lotocki, María José Favarón, habló en Puro Show sobre la acusación que le hizo Vanesa, la ex mujer del cirujano, quien reclama volver a ver a su hija, que vive con Favarón desde hace un tiempo.

María José Favarón.: “Ella no quiere ver a la mamá «

“Soy un referente para la nena. Por decisión de la Justicia y por Tiana, ella está conmigo. Yo no me robé a nadie, yo cuido a la niña. Me he presentado a todos lados, entrevistas con psicólogos, psiquiatras”, explicó la mujer de Lotocki, que habría asumido este rol para cuidar de la menor, mientras su pareja está en la cárcel.

“Ella no quiere ver a la mamá y no quiero ventilar los motivos. Tiene 11 años. Hay mensajes de la madre diciendo ‘yo le pegué dos cintazos’. Yo me hice cargo porque la nena no tenía muchas opciones. ¿Cómo la voy a dejar desamparada? Me parece una barbaridad total que diga que yo me la robé”, aseguró.

“La estoy cuidando hace seis meses. Me parece totalmente descabellado lo que dicen, la estoy cuidando como lo hice siempre. Vanesa no la ve porque no quiere, se vieron hace un mes porque Tiana quería encontrarse con los hermanos, no con la madre. Ahora son supervisados con asistentes sociales. No soy ladrona de criaturas, simplemente quiero aclarar esto”, concluyó María José Favarón.

Lotocki, cirujano de la farándula, está preso en la cárcel de Ezeiza desde octubre de 2023 donde cumple la pena por la muerte de Cristian Zárate.

Durante su detención, la Cámara Nacional de Casación Penal elevó de cuatro a ocho años su condena tras confirmar la sentencia de un juicio anterior por “lesiones graves reiteradas” a modelos, entre las que se encuentra la fallecida Silvina Luna.