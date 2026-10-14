Centenario cumple 104 años y lo festeja con una impronta local: la grilla completa y los horarios del fin de semana
Los festejos por los 104 años de Centenario tendrán música en vivo, propuestas culturales y el tradicional desfile del domingo. Conocé quiénes subirán al escenario y a qué hora comienza cada presentación.
Centenario celebrará su 104° aniversario con tres jornadas llenas de actividades en la Plaza San Martín. Habrá música en vivo, talleres municipales y academias de danza en una propuesta que reunirá a artistas de la región. Además, habrá actividades recreativas y deportivas junto con un paseo de artesanos y emprendedores.
La Municipalidad difundió esta mañana la grilla completa de los festejos, con los horarios de cada presentación los días viernes, sábado y domingo. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meterológico Nacional, el viernes por la noche habrá «llovizna», mientras que el sábado y el domingo «lluvias aisladas».
Viernes en Centenario: quiénes actuarán y a qué hora empieza cada presentación
La primera jornada comenzará el viernes a las 19 con el Coro Voces del Otoño y seguirá con una sucesión de talleres municipales y artistas invitados. Las actuaciones tendrán intervalos cortos, por lo que conviene consultar los horarios para no perderse los números.
La actividad se desarrollará en la Plaza San Martín, con propuestas que irán desde la música coral y la orquesta hasta el folclore, el breaking y los ritmos urbanos. Los cierres está previstos para la medianoche.
Grilla del viernes:
- 19:00 — Coro Voces del Otoño
- 19:10 — Programa “Recreo”
- 19:20 — Taller Municipal de Orquesta
- 19:35 — Ciart N° 8
- 20:00 — Taller Municipal Urban Kids
- 20:15 — Taller Municipal de Folklore
- 20:25 — Taller Municipal de Ritmos Urbanos
- 20:35 — Fiorenza
- 21:00 — Taller Municipal de Breaking
- 21:10 — Estudio de Danza “Baile y Estilo”
- 21:20 — Arista
- 21:45 — Estudio de Danza “Baile y Estilo”
- 21:50 — Taller Municipal de Folklore “Raíces Criollas”
- 22:00 — Facundo Seguel
- 22:20 — La Forma del Aire
- 22:45 — Taller Municipal de Folklore “Herencia Viva”
- 23:00 — Jesuan Becerra
- 23:30 — La Baila Maribel
- 00:00 — Bombo y Guitarra
Sábado en Centenario: los artistas regionales y los horarios de la segunda noche
El sábado, la programación arrancará a las 19 con el Taller Municipal de Ritmos. A lo largo de la noche habrá academias de danza, propuestas de folclore, flamenco y tango, además de música en vivo con nombres como Super Reverb, La Cumbiamba y Nomekemé. La última actuación anunciada comenzará a las 23:45, con Nomekemé.
Grilla del sábado:
- 19:00 — Taller Municipal de Ritmos
- 19:10 — Programa “Recreo”
- 19:15 — Taller de Folklore del Club de Día “Nuevos Amigos”
- 19:25 — Academia de Danzas “Silvia Bustos”
- 19:30 — Taller Municipal de Danzas Árabes
- 19:35 — Taller Municipal de Malambo
- 19:45 — Taller Municipal de Danzas Árabes
- 19:55 — Taller Municipal de Flamenco
- 20:05 — Taller Municipal de Ritmos
- 20:15 — Taller Municipal de Danzas Árabes
- 20:25 — Taller Municipal de Tango “Tango Centenario”
- 20:40 — Taller de Danzas Árabes
- 20:50 — Taller Municipal de Cajón Peruano
- 21:00 — Bien Sencillitos y de Alpargatas
- 21:40 — Taller Municipal de Folklore “Flor del Sur”
- 21:50 — Super Reverb
- 22:25 — Academia de Danza “Aero Gym”
- 22:35 — Taller Municipal de Canto
- 22:50 — La Cumbiamba
- 23:30 — Academia de Danza “Impulso”
- 23:45 — Nomekemé
Domingo de aniversario en Centenario: desfile y espectáculos desde la tarde
El domingo será el día central de los festejos. La jornada comenzará con el desfile aniversario, previsto para las 16, y continuará con los espectáculos en el escenario de la Plaza San Martín desde las 18:30.
La programación del último día incluirá acrobacias aéreas, academias de baile, reggaetón, hip-hop y folclore. También se anunció la premiación del concurso gastronómico “La Celina”, antes de los últimos shows de la noche.
Grilla del domingo:
- 18:30 — Taller Municipal de Acrobacias Aéreas
- 19:50 — Academia de Baile “Shazadi / Synergia”
- 19:55 — Programa “Recreo”
- 20:00 — Taller Municipal de Reggaetón
- 20:10 — Academia de Danza “Shardo”
- 20:20 — Taller Municipal de Reggaetón
- 20:30 — Academia de Danza “Shardo”
- 20:35 — Lucía Sánchez
- 20:45 — Taller Municipal de Reggaetón
- 20:50 — Ballet Folklórico “Zalma”
- 21:15 — Taller Municipal de Hip-Hop
- 21:20 — Sobretodo
- 21:40 — Premiación del concurso gastronómico “La Celina”
- 22:10 — Taller Municipal de Folklore “Identidad Baila”
- 22:20 — La Q’Sueña
- 23:10 — Taller Municipal de Hip-Hop
- 23:20 — Bengalí
- 23:50 — Corazón Latino
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