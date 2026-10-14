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Cultura

Centenario cumple 104 años y lo festeja con una impronta local: la grilla completa y los horarios del fin de semana

Los festejos por los 104 años de Centenario tendrán música en vivo, propuestas culturales y el tradicional desfile del domingo. Conocé quiénes subirán al escenario y a qué hora comienza cada presentación.

Rafael Agustín Garrido

Por Rafael Agustín Garrido

Foto: Municipalidad de Centenario.

Foto: Municipalidad de Centenario.

Centenario celebrará su 104° aniversario con tres jornadas llenas de actividades en la Plaza San Martín. Habrá música en vivo, talleres municipales y academias de danza en una propuesta que reunirá a artistas de la región. Además, habrá actividades recreativas y deportivas junto con un paseo de artesanos y emprendedores.

La Municipalidad difundió esta mañana la grilla completa de los festejos, con los horarios de cada presentación los días viernes, sábado y domingo. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meterológico Nacional, el viernes por la noche habrá «llovizna», mientras que el sábado y el domingo «lluvias aisladas».

Viernes en Centenario: quiénes actuarán y a qué hora empieza cada presentación

La primera jornada comenzará el viernes a las 19 con el Coro Voces del Otoño y seguirá con una sucesión de talleres municipales y artistas invitados. Las actuaciones tendrán intervalos cortos, por lo que conviene consultar los horarios para no perderse los números.

El tradicional desfile será el domingo a las 16. Foto: Matías Subat.

La actividad se desarrollará en la Plaza San Martín, con propuestas que irán desde la música coral y la orquesta hasta el folclore, el breaking y los ritmos urbanos. Los cierres está previstos para la medianoche.

Grilla del viernes:

  • 19:00 — Coro Voces del Otoño
  • 19:10 — Programa “Recreo”
  • 19:20 — Taller Municipal de Orquesta
  • 19:35 — Ciart N° 8
  • 20:00 — Taller Municipal Urban Kids
  • 20:15 — Taller Municipal de Folklore
  • 20:25 — Taller Municipal de Ritmos Urbanos
  • 20:35 — Fiorenza
  • 21:00 — Taller Municipal de Breaking
  • 21:10 — Estudio de Danza “Baile y Estilo”
  • 21:20 — Arista
  • 21:45 — Estudio de Danza “Baile y Estilo”
  • 21:50 — Taller Municipal de Folklore “Raíces Criollas”
  • 22:00 — Facundo Seguel
  • 22:20 — La Forma del Aire
  • 22:45 — Taller Municipal de Folklore “Herencia Viva”
  • 23:00 — Jesuan Becerra
  • 23:30 — La Baila Maribel
  • 00:00 — Bombo y Guitarra

Sábado en Centenario: los artistas regionales y los horarios de la segunda noche

El sábado, la programación arrancará a las 19 con el Taller Municipal de Ritmos. A lo largo de la noche habrá academias de danza, propuestas de folclore, flamenco y tango, además de música en vivo con nombres como Super Reverb, La Cumbiamba y Nomekemé. La última actuación anunciada comenzará a las 23:45, con Nomekemé.

Grilla del sábado:

  • 19:00 — Taller Municipal de Ritmos
  • 19:10 — Programa “Recreo”
  • 19:15 — Taller de Folklore del Club de Día “Nuevos Amigos”
  • 19:25 — Academia de Danzas “Silvia Bustos”
  • 19:30 — Taller Municipal de Danzas Árabes
  • 19:35 — Taller Municipal de Malambo
  • 19:45 — Taller Municipal de Danzas Árabes
  • 19:55 — Taller Municipal de Flamenco
  • 20:05 — Taller Municipal de Ritmos
  • 20:15 — Taller Municipal de Danzas Árabes
  • 20:25 — Taller Municipal de Tango “Tango Centenario”
  • 20:40 — Taller de Danzas Árabes
  • 20:50 — Taller Municipal de Cajón Peruano
  • 21:00 — Bien Sencillitos y de Alpargatas
  • 21:40 — Taller Municipal de Folklore “Flor del Sur”
  • 21:50 — Super Reverb
  • 22:25 — Academia de Danza “Aero Gym”
  • 22:35 — Taller Municipal de Canto
  • 22:50 — La Cumbiamba
  • 23:30 — Academia de Danza “Impulso”
  • 23:45 — Nomekemé

Domingo de aniversario en Centenario: desfile y espectáculos desde la tarde

El domingo será el día central de los festejos. La jornada comenzará con el desfile aniversario, previsto para las 16, y continuará con los espectáculos en el escenario de la Plaza San Martín desde las 18:30.

La programación del último día incluirá acrobacias aéreas, academias de baile, reggaetón, hip-hop y folclore. También se anunció la premiación del concurso gastronómico “La Celina”, antes de los últimos shows de la noche.

Grilla del domingo:

  • 18:30 — Taller Municipal de Acrobacias Aéreas
  • 19:50 — Academia de Baile “Shazadi / Synergia”
  • 19:55 — Programa “Recreo”
  • 20:00 — Taller Municipal de Reggaetón
  • 20:10 — Academia de Danza “Shardo”
  • 20:20 — Taller Municipal de Reggaetón
  • 20:30 — Academia de Danza “Shardo”
  • 20:35 — Lucía Sánchez
  • 20:45 — Taller Municipal de Reggaetón
  • 20:50 — Ballet Folklórico “Zalma”
  • 21:15 — Taller Municipal de Hip-Hop
  • 21:20 — Sobretodo
  • 21:40 — Premiación del concurso gastronómico “La Celina”
  • 22:10 — Taller Municipal de Folklore “Identidad Baila”
  • 22:20 — La Q’Sueña
  • 23:10 — Taller Municipal de Hip-Hop
  • 23:20 — Bengalí
  • 23:50 — Corazón Latino


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Centenario celebrará su 104° aniversario con tres jornadas llenas de actividades en la Plaza San Martín. Habrá música en vivo, talleres municipales y academias de danza en una propuesta que reunirá a artistas de la región. Además, habrá actividades recreativas y deportivas junto con un paseo de artesanos y emprendedores.

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