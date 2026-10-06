El exRiver que jugaba en Italia y lo dejó todo para formar una banda de rock: historia y presente de Francia 98

Juan Ignacio Antonio cumplió el sueño de muchos chicos del interior del país: fichar por un grande del fútbol argentino. En su caso, chubutense de Trelew, categoría 88, fichó por River. Se probó con edad de Quinta División y quedó. Al mes lo subieron a Reserva y de ahí, a Primera.

En la temporada 2006-07 jugó tres partidos por el torneo local y uno por la Copa Sudamericana. Fueron ocho en total hasta el 2010, momento en el que se marchó a Brescia de Italia.

Su carrera italiana siguió en Ascoli, Sampdoria, Varese, Feralpi Saló y Parma. Nada mal, por cierto. Por caso, en Sampdoria, durante la temporada 2012-2013, donde compartió plantel con Sergio Romero, Maximiliano López, Mauro Icardi y Fernando Tissone, enfrentó al Barcelona de Lionel Messi, en el trofeo Joan Gamper.

Era una buena carrera deportiva la de Juan Ignacio Antonio, pero un día dijo basta. Estaba bien físicamente, tenía continuidad. Jugaba. Aun así, dijo basta. Tenía apenas 28 años. El click le hizo dos años antes, mientras era jugador del Parma: empezó a escribir letras. La música empezaba a ganarle al fútbol.

La música siempre había estado presente en la vida de “El Flaco” Juan Antonio. En los años adolescentes de Trelew era un anhelo en segundo plano porque primero estaba el fútbol. Pero cuando el fútbol fue un sueño hecho realidad, esa realidad de futbolista profesional convirtió aquel sueño en otra cosa.

Decidido a dejar el fútbol, en 2016 regresó a Buenos Aires, se reunió con Danilo, su hermano abogado, y juntos decidieron formar una banda de rock. Nacía Francia ‘98. O casi, porque no le resultó fácil al “Flaco” concretar este otro sueño, el de ser músico.

“Tuve ahí como una especie de momento medio oscuro, como una angustia, porque me gustaba mucho la música, pero me costaba empezar a darle forma a todo”, confiesa Iñaki, el nombre que el exfutbolista adoptó para la música y que no es otro que Ignacio, su segundo nombre solo que en vasco.

“Yo diría que a los 32 años nace la banda Francia 98, ya serían seis años. Nosotros somos un poco conservadores desde el punto de vista de la música argentina y de nuestras raíces. No hacemos canciones que no tengan que ver nada con nada, ¿viste? Es como que hay una identidad marcada en cuanto a melodía, ritmo, música, letras. Y la búsqueda de la banda fue siempre esa”.

Algo que siempre le interesó a Iñaki fue que la banda tuviera identidad, cosa que no le resultópo fácil lograr, no porque no tuviera claro qué quería, sino porque no lograba dar con los músicos adecuados.

“Tuve ahí como una especie de momento medio oscuro, como una angustia, porque me gustaba mucho la música, pero me costaba empezar a darle forma a todo”. Iñaki Antonio

En un principio, la banda estuvo conformada por amigo que tocaban bien, pero a los que, por diversos motivos, les faltaba cierto compromiso. Así no había identidad posible. Los amigos fueron reemplazados por músicos sesionistas, muy buenos, muy profesionales, pero un día tocabna con ellos y otros, con otros. Así, tampoco había identidad posible.

La solución fue simple y compleja a la vez: combinar amistad, capacidad y ganas de ser parte de una banda, pero no de cualquier banda, sino de una que se asume genéticamente parte del cancionero del rock argentino.

“Hay como una especie de circuito acá en Buenos Aires muy armado de músicos sesionistas que le van dando vida a ciertos proyectos”, cuenta Iñaki. “Pero nosotros sabíamos en esa ecuación no nos iba a generar un sentido de pertenencia. Entonces hubo un punto de quiebre con mi hermano en un momento, luego de prestarnos a compartir con muchos músicos que venían a grabar. En un momento, paramos eso y dijimos vamos a armar una banda en la cual todos seamos protagonistas por el bien de la banda en sí, pero sobre todo por el bien de las canciones”.

Siendo Iñaki un exfutbolista no sorprende que el método para reclutar músicos haya sido idéntico al que suele aplicarse para armar un equipo de fútbol: ¿sabés jugar, querés venir? bien ¿y no tenés un amigo que juegue bien y quiera venir?

Así fue como apareció el talentoso y carismático guitarrista Coco Nieto. “Yo los conocí una noche que compartimos fecha, ellos compartían con otros amigos que me invitaron a tocar. Me dijeron, ché, ¿querés venir a tocar con nosotros? Yo traje a Luca porque en un momento necesitábamos a alguien que se sume a tocar la guitarra acústica, y yo dije, ché, mi amigo Luca, ¿pero Luca no es pianista? Sí, pero toca la guitarra, es bueno, y tiene buena onda”.

Con los hermanos Antonio, Iñaki y Danilo, en guitarra y voz y bajo, respectivamente; Coco Nieto y Luca Lancuba, en guitarras; Francia 98 fue tomando forma definitiva a partir de las incorporaciones de Marcos Cabeza (teclados) y Joaquín Bonazzola (batería). O como dirá el propio Iñaki: “Fueron apareciendo los jugadores”.

Francia 98 tiene hasta el momento dos discos de estudio: La fábrica de canciones (2021) y Buenas decisiones (2024). «El primer disco era más tranqui, más acústico y el segundo estaba quizás con más arreglos de sintetizadores, pero este último, más rockero, pero no dejó de ser nunca sonido de rock nacional. En todas sus ramificaciones y un montón de variantes en el último disco que sacamos había una especie de candotrap en un momento, una canción rara, pero siempre sonó a rock nacional”.

Escribimos todos pero siempre hay uno de nosotros que trae un armado, el 60 por ciento de una letra. Pero Coco tiene la particularidad de ser muy buen letrista y termia de darle eso que necesitan las letras». Iñaki Antonio

“Fuimos como hilvanando entre covers y canciones propias, hasta que en un momento fueron más las canciones propias que los covers y eso hizo que podamos defender mejor un show desde ahí”, destaca Iñaki. Covers de Andrés Calamaro, Guasones, Los Tipitos, Coti fueron dando forma no solo a los primeros setlists de Francia 98, sino también a su cancionística.

A fin de año, Francia 98 tiene previsto editar su tercer disco junto al productor “Tano” Baccega, guitarrista de Ella es tan Cargosa, una de las bandas que influyeron a los mundialistas . A modo de adelanto, editaron “Cuando habla el corazón”, en colaboración con Jorge Perro Serrano; y “Lo que está por venir”.

“Hicimos una canción en sol mayor, al igual que un montón de canciones de Los Decadentes y las más lindas que tienen son las que canta Serrano, que están en sol”, cuenta Iñaki sobre el tema junto a Serrano. “La letra cuenta una historia de amor que hablaba de un perro y todo en esa canción sonaba como para él. Incluso en el estribillo imitábamos su voz cuando la tocábamos en la sala de ensayo. Entonces se nos ocurrió hacérsela llegar. Buscábamos su contacto, no tenía teléfono, había que mandarle mail. Le mandamos y a la semana contestó con un audio a través de un amigo nuestro: “Me encantó la canción, mándemela que la voy a grabar”.

¿Por qué Francia 98? “Fue un guiño futbolero”, admite Iñaki ante la obviedad. “Estábamos con mi hermano volviendo de un partido y yo dije en voz alta hoy toca Francia 98, me gustó como sonó y quedó… es que Japón Corea 2002 no nos parecía”. (risas).