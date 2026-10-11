«Toy Story 5» y sorpresas animadas: cuáles son las 10 series y películas más vistas en Disney+ este domingo 11 de octubre

El catálogo de Disney+ actualizó su ranking de los contenidos más reproducidos en Argentina, consolidando un Top 10 donde conviven estrenos muy esperados, apuestas locales y títulos clásicos que vuelven a ganar terreno gracias al consumo masivo del fin de semana.

Lejos de estancarse en una sola categoría, la plataforma refleja un pulso dinámico impulsado por el boca en boca de los usuarios.

Al tope de las preferencias se ubica la gran apuesta animada de la temporada, secundada de cerca por propuestas que van desde el cine familiar hasta el suspenso y la ficción nacional, marcando el termómetro de lo que eligen las pantallas argentinas este domingo.

El Top 10 completo de lo más visto en la plataforma

El listado actual reúne los títulos que concentran la mayor cantidad de reproducciones en el streaming:

Toy Story 5 PAW Patrol: La Película Oasis: Don’t Look Back In Anger Gutiérrez is mai neim Soulm8te Coven Academy: El secreto de las brujas El diablo viste a la moda 2 Hoppers: Operación Castor Avengers: Endgame de Marvel Studios Madagascar

La rotación diaria del ranking confirma que el público busca alternativas versátiles para el tiempo libre. Mientras los tanques cinematográficos y las secuelas taquilleras dominan los primeros puestos con fuerza, documentales musicales y producciones con sello local logran abrirse paso en la pelea por la atención de las audiencias, demostrando que la convivencia entre géneros es la clave del éxito actual en el streaming.