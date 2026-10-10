Aluminé festeja su aniversario con Uriel Lozano, Los Herrera y la 13° Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal: cuándo será

Aluminé se prepara para celebrar su aniversario con dos días repletos de música en vivo con Uriel Lozano y Los Herrera como los principales atractivos y una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal. La programación también incluirá artistas regionales, propuestas gastronómicas y una feria de emprendedores.

El festejo será el viernes 23 y sábado 24 de octubre, con espectáculos de distintos géneros para disfrutar durante las dos jornadas. Según informó el municipio, el evento se realizará en el predio del Polideportivo Municipal, con acceso libre y gratuito.

Viernes 23 de octubre: Uriel Lozano llega a Aluminé con sus clásicos de la cumbia

La primera jornada tendrá una propuesta para quienes disfrutan de la cumbia santafesina. Uriel Lozano encabezará la grilla del viernes, acompañado por Ismael Rañipe, Enzo Padilla, La Estafa Dub y Bruno Huinca.

Lozano es uno de los nombres reconocidos de la movida tropical argentina. Nacido en Santa Fe, construyó su trayectoria como cantante y compositor y ganó popularidad como voz del Grupo Trinidad, donde ocupó el lugar que había dejado Leo Mattioli. Su repertorio está asociado a la cumbia romántica.

Sábado 24 de octubre: Los Herrera llevan el cuarteto cordobés a Aluminé

El sábado tendrá una grilla con folclore, música regional y cuarteto. Los Herrera serán el número destacado de la segunda jornada y los acompañarán Los Pincheiras del Sur, Aparceros, Ekos, Los Troperos del Chamamé y Luchi Parra y la Banda Cordillerana.

Federico y Francisco, los hermanos menores del «Chino» Herrera de Q’ Lokura.

El dúo cordobés está integrado por los hermanos Federico y Francisco Herrera. Son los hermanos menores de Facundo «El Chino» Herrera, cantante de Q’ Lokura, y comenzaron a ganar reconocimiento canciones como Cuidado Que te Supero, su máximo hit.

Su crecimiento en la escena cordobesa los llevó a presentarse en festivales y escenarios de alcance nacional, en una etapa de expansión dentro del género.

Empanadas, cerveza artesanal y emprendedores: qué más habrá en el aniversario

Además de los recitales, el aniversario de Aluminé tendrá propuestas gastronómicas. Una de ellas será el Concurso de la Mejor Empanada de Aluminé, que pondrá en primer plano uno de los clásicos de la cocina argentina y sumará un atractivo para quienes se acerquen al predio. La programación se completará con Aluminé Emprende, la feria de emprendedores que comenzará a las 17.

Todas las actividades se desarrollarán en el predio del Polideportivo Municipal durante el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. La entrada será libre y gratuita,. Hasta el momento el municipio no informó los horarios específicos de cada presentación musical.