¡A un suspiro de la medalla!: Franco Carrasco, de Neuquén, fue cuarto en el Mundial de patín carrera

Franco Carrasco tuvo una gran actuación en los 15.000 metros por eliminación y quedó muy cerca del podio en el Mundial de patín carrera que se lleva a cabo en Asunción del Paraguay. El neuquino de Leones del Sur fue cuarto, a un suspiro de la medalla. La competencia, que se desarrollá en la Avenida Costanera de la capital, tuvo muchas complicaciones en el programa, por el mal estado del asfalto.

Así y todo, el juvenil tuvo una muy buena producción y se mezcló con los mejores especialista del planeta. Carrasco, un habitué de la Selección Argentina y de los torneos internacionales, transita por su última temporada en juveniles.

Franco, mezclado con los mejores del planeta en el torneo ecuménico que se realiza en Asunción. (Gentileza)

Un podio continental

El colombiano Juan Manuel Chaux Valencia se quedó con la medalla de oro, seguido de Joaquín Loyola Cavalieri, de Ecuador, y Lucas Beoriza Peña, de Chile. Cuarto entró Franco y más atrás se ubicaron Marco Meza (México), Guan-Lin Wu (China), Franco Vento (Perú) y Adrián Tuqueres (Ecuador).

Para el neuquino habrá más acción, porque Carrasco está anotado en los 100 metros carril, además de la maratón, que tendrá a mayores y juveniles juntos. Luego de quedar muy cerca del podio en los 15 kilómetros, el neuquibo buscará sostenerse en los puestos de avanzada.

Problemas en la pista

En la jornada del viernes, unas 20 delegaciones reclamaron por las condiciones del asfalto en la Costanera de Asunción luego de múltiples caídas de los deportistas. Los organizadores debieron reprogramar varias pruebas de carretera (como los esprints de una vuelta, 10.000 metros por puntos y 15.000 metros eliminación). Por ese motivo, muchos patinadores reclamaron con una sentada en la parte central de la pista, para exigir soluciones y mayor seguridad.