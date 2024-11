Ángel Di María, de su retiro a la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo: «Cris siempre tuvo que querer más»

Ángel Di María, uno de los emblemas de la Selección Argentina, dio detalles sobre su retiro del seleccionado, explicó cómo será su futuro cercano y se metió en la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, ambos excompañeros. «Cuando me fui de la selección quería sentir que fuera el momento de los más chicos», explicó.

“Seguir en la Selección, con 36 años, era meter presión para jugar de arranque o tener que entrar a la cancha si o si. Era sacarle el espacio a ellos (los más chicos) y eso no me lo permitía”, sostuvo el rosarino en una entrevista con Juan Pablo Varsky, para Clank media.

Ángel Di María nos respondió varias preguntas, entre ellas: ¿Cuándo toma la decisión de dejar la Selección post Copa América?



Mirá la entrevista completa acá: https://t.co/5U2SF7qXhM pic.twitter.com/OkYIze08mE — Clank.media (@clank_media) November 18, 2024

A pesar de su retiro del seleccionado argentino, el jugador continúa con su carrera en clubes y aún no piensa en colgar los botines: «No tengo fecha. Estoy disfrutando después de ganar en la Selección. Me saqué la mochila en 2021 y comencé a disfrutar. Estos últimos años fueron todo disfrute y alegría. Fueron de volver querer ir a entrenar, si tengo días libres estoy esperando para volver a entrenar«.

Luego se refirió a su futuro. Y es que más allá de que todavía no definió cuando será jsu retiro, es consciente de que el cuerpo comenzará a pasar factura y tarde o temprano lo obligará a retirarse.

«Estoy haciendo el curso de técnico por si acaso, pero después veré más adelante qué hago. A partir de los 30 empecé a ver el fútbol como puede llegar a verlo un entrenador. Sé que la parte de DT es más difícil porque te lleva más tiempo todo. El técnico sigue mirando y viendo videos mucho más tiempo que los jugadores. El día que me retire quiero disfrutar tiempo con la familia y más adelante capaz que sí me dedico a ser técnico«, sostuvo.

Di María comparó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Si hay una palabra autorizada para hablar sobre las diferencias y similitudes entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es la de Ángel Di María. El futbolista del Benfica tuvo la fortuna de haber jugado con los dos máximos exponentes del fútbol, algo que muy pocos lograron a lo largo de la historia.

En este punto, el rosarino definió a los jugadores como «los mejores de la historia». Sin embargo, tiene preferencia por su coterráneo: «Siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie».

Lo que todos queremos saber. ¿Quién es mejor? ¿Cristiano o Messi? Responde Ángel Di María 😂



Nota completa en: https://t.co/Ucm1Sf7STw pic.twitter.com/a0qjBTWAen — Clank.media (@clank_media) November 18, 2024

Di María compartió plantel con el astro portugués en el Real Madrid entre 2010 y 2015. Juntos ganaron seis títulos, entre los que se destaca la Champions League 2014. Pero no todo fue color de rosas, ya que tuvieron que enfrentar al Barcelona de Messi y Pep Guardiola, uno de los mejores equipos de la historia del deporte.

«La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo y corriendo más que ellos. Eso llevó a que se terminaran cagando a piñas en la cancha. Por momentos tenía miedo de que lesionaran al Enano. Me preocupaba más porque no le pasara nada, más que por otra cosa. En un partido le pegué la patada a Leo que se nos iba de contra y después fui a levantarlo y le dije ‘perdoná, Enano pero si no te bajaba nos podían hacer el gol’. No me quedaba otra opción. Era jugar de esa manera, era imposible de parar”, contó entre risas.