Feroz pelea entre Laurita Fernández y Pepe Ochoa: «Yo fui cómplice de tus cuernos»

Se desató una inesperada guerra entre Laurita Fernández y Pepe Ochoa luego de que la conductora desmintiera la información del panelista, quien aseguró que la conductora y Peluca Brusca habrían terminado su relación por una infidelidad de ella. La bailarina no solo aclaró que continúa en pareja, sino que acusó al periodista de “inventar” información.

Laurita Fernández desmiente infidelidad en vivo y Pepe Ochoa destapa un escándalo

Mientras Pepe Ochoa daba detalles de la supuesta infidelidad de Laurita, la conductora de Canal 9 se comunicó en vivo con Ángel de Brito para desmentir al panelista.

“‘Laurita Fernández: Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa’. ‘No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera’”, leyó el conductor.

Y siguió“‘Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quien viene, pero ya está’”

Las declaraciones de Fernández desataron la furia del panelista, quien sostuvo su postura sobre la información que manejaba y apuntó con todo contra la bailarina: “Yo fui cómplice de todos tus cuernos, yo no miento, no invento, ¿para que inventaría? Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena, cosa que no sos”.

Ochoa y Fernández mantuvieron una amistad años atrás y él dijo conocer muchas cosas sobre ella, recordando como ella negaba sus relaciones previo a blanquearlas.

“Hacete cargo de tus elecciones de tu vida y no me tires mierda a mí, yo estoy re tranquilo, a mí la información me la pasan de adentro, fíjate qué haces vos para que la gente de tu producción y de tu entorno de laburo hable pésimo”, continuó.

“Y a Peluca le digo, mañana ojalá vayamos a buscar a Sofi Martínez y que diga todas las cosas que le pasó, que también me enteré y que no voy a decir, porque fue la novia de Peluca y Peluca la enloqueció”, apuntó contra la pareja de Laurita.

Finalmente, pidió que “no se metan con su laburo”: “Busco pruebas, tengo todo acá, te la mando todas, pero no me corras Lau. Se un poco más viva, porque a mí me llamabas a las 4 y media de la mañana para contarme tus planes macabros”